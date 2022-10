Live-Ticker Live! MSV Duisburg in der Krise: So läuft es gegen Halle

Duisburg. Seit Wochen wartet der MSV Duisburg auf einen Befreiungsschlag. Heute geht es gegen den Halleschen FC. Der Live-Ticker.

Vier Niederlagen in Folge kassierte der MSV Duisburg zuletzt. Drei in der Liga, am vergangenen Wochenende folgte das desolate Ausscheiden bei Rot-Weiß Oberhausen aus dem Niederrheinpokal. Die Meidericher stecken nach gutem Saisonstart in einer Krise und sehnen sich endlich wieder nach Punkten. Am besten schon am heutigen Samstag (14 Uhr) gegen den Halleschen FC. Mit acht Punkten rangieren die Hallenser auf dem 16. Tabellenplatz - drei Zähler hinter dem MSV.

Gute Nachrichten gab es derweil in dieser Woche aus dem Lazarett. Sowohl Sebastian Mai als auch Moritz Stoppelkamp meldeten sich wieder fit. MSV-Trainer Torsten Ziegner hatte die beiden Schlüsselspieler zuletzt schmerzlich vermisst.

