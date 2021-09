Live! MSV Duisburg führt im Pokal gegen Rheinland Hamborn

Duisburg. Der MSV Duisburg darf in der ersten Runde des Niederrheinpokals gegen Rheinland Hamborn nichts anbrennen lassen. Der Live-Ticker.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg ist in der ersten Runde des Niederrheinpokals haushoher Favorit: Das Team von Trainer Pavel Dotchev, der an diesem Dienstag 56 Jahre alt wird, tritt im PCC-Stadion in Homberg gegen den A-Kreisligisten Rheinland Hamborn an (19 Uhr). „Wir werden eine Mannschaft auf den Platz bringen, die sich keine Blöße gibt. Denn das wäre der Supergau“, sagte Dotchev.

Am vergangenen Wochenende rutschte der MSV durch die 2:4-Niederlage bei Viktoria Köln auf Rang 14 ab. Im Mai hatten sich die Zebras im Niederrheinpokal-Halbfinale beim Regionalligisten Wuppertaler SV mit 2:6 blamiert. Nun soll gegen einen Achtligisten nichts anbrennen. (fs)

