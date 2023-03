Live! MSV Duisburg bei Dynamo Dresden: Zebras starten stark

Dresden. Der MSV Duisburg steht am Mittwochabend vor einer schweren Aufgabe. In der 3. Liga geht es zu Dynamo Dresden. Das Spiel ab 19 Uhr im Live-Ticker.

Der MSV Duisburg ist heute Abend (19 Uhr, Magenta Sport) bei Dynamo Dresden gefordert. Auf die Zebras wartet in Dresden eine harte Prüfung. Die Sachsen sind seit zehn Ligaspielen ungeschlagen, zuletzt siegte Dynamo zweimal in Folge. Das Team von Trainer Markus Anfang, der von 2004 bis 2006 für den MSV in der 1. und 2. Bundesliga spielte, hat mittlerweile wieder Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen aufgenommen.

Dynamo Dresden gegen MSV Duisburg: Das Spiel heute im Live-Ticker

Positiv für den MSV Duisburg: Moritz Stoppelkamp hat seinen Infekt überwunden und steht für die Partie der Zebras am Mittwoch bei Dynamo Dresden (19 Uhr, Rudolf-Harbig-Stadion) wieder zur Verfügung. Stoppelkamp konnte am Sonntag beschwerdefrei trainieren, wie MSV-Coach Torsten Ziegner am Montag im Pressegespräch erklärte. In Dresden sitzt Stoppelkamp aber zunächst nur auf der Bank.

Vorab-Schema: Dynamo Dresden - MSV Duisburg

Dresden: 23 Drljaca - 31 Lewald, 4 Knipping, 8 Jonathan Meier, 36 Kulke - 32 Conteh, 6 Arslan, 15 Kammerknecht, 27 Hauptmann - 30 Kutschke, 9 Borkowski. - Trainer: Anfang

MSV Duisburg: 1 Vincent Müller - 29 Bitter, 15 Fleckstein, 4 Senger, 2 Mogultay - 6 Bakalorz, 37 Frey, 18 Jander - 7 Pusch - 13 Hettwer, 31 Girth. - Trainer: Ziegner

Schiedsrichter: Patrick Kessel (Norheim)

Zuschauer: 23.000

