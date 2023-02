Live! Für MSV Duisburg ist Sieg gegen Meppen heute Pflicht

Duisburg. Der MSV Duisburg trifft an diesem Samstag im Heimspiel auf den SV Meppen (14 Uhr). Verfolgen Sie das Spiel in unserem Live-Ticker.

Der MSV Duisburg ist in der laufenden Saison in der 3. Liga eine Wundertüte. Es gibt gute Phasen, dann gibt es schlechte Abschnitte. Bei den Zebras wird die Konstanz vermisst. Wobei die Zebras bereits besser dastehen als in den letzten Jahren. Sollte der MSV gegen den SV Meppen an diesem Samstag (14 Uhr) gewinnen, wäre erstmal Ruhe in Meiderich.

Der Live-Ticker

Der MSV Duisburg ist noch nicht komplett gesichert in der 3. Liga. Nach dem 0:2 beim SC Freiburg beträgt der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz acht Punkte. Doch gegen wen will man zu Hause gewinnen, wenn nicht gegen Meppen?

Die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer steht auf dem letzten Platz und hat noch kein Auswärtsspiel in der Spielzeit gewonnen. MSV-Trainer Torsten Ziegner betont vor den 90 Minuten. "In der 3. Liga gibt es zu Hause oder auswärts keine grundlegend andere Konstellation. Für Meppen wird die Partie bei uns sicher auch ein Erlebnis, das motiviert einen Gegner, hier im Stadion zu spielen. Aber auch wir haben im letzten Heimspiel gegen Zwickau gezeigt, was hier möglich ist."

MSV Duisburg ohne Abwehrchef

Verzichten muss Ziegner gegen Meppen auf Abwehrchef Sebastian Mai und Marvin Knoll. Angreifer Benjamin Girth steht dagegen wieder zur Verfügung. Ein wichtiger Faktor, tat der MSV sich doch zuletzt sehr schwer, eigene Tore zu erzielen. Ziegner: "Er ist wieder voll dabei. Wenn sich das bis zum Wochenende so bestätigt, ist er im Kader. Ob von Beginn an oder als mega Option, wenn der Spielstand es erfordert, das werden wir noch sehen."

