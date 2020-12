Live! Entscheidet der MSV das Duell in München für sich?

München Der MSV Duisburg könnte sich mit einem Sieg beim FC Bayern München II etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen - gegen einen Keller-Konkurrenten.

Der Tabellenvorletzte MSV Duisburg tritt um 19 Uhr an der Grünwalder Straße bei Bayern München II an. Mit einem weiteren Sieg könnte sich der MSV dringend notwendige Luft im Abstiegskampf verschaffen. Trainer Gino Lettieri sagt das so: „Wir haben uns ein bisschen befreien können. Wir müssen aber weiter abliefern.“

Aussichten bestehen durchaus. Das Zebra hat in den vergangenen zwei Wochen Tritt gefasst. Zudem sind die Bayern, eins Meister der dritten Fußball-Klasse, auch nicht mehr das, was sie mal waren. Das Team von Trainer Holger Seitz, der Sebastian Hoeneß auf dem Posten ablöste, steht auf Platz 16 und hat sich in die Saison hereingerumpelt. So also kommt es zu einer Münchener Kellerparty.

