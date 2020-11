Live! 0:1! Kalte Dusche für den MSV Duisburg gegen Dresden

Duisburg. Der MSV Duisburg trifft am Sonntag in der 3. Liga auf Dynamo Dresden. Die Zebras haben Druck, aber der Gegner ist in Topform. Der Live-Ticker.

Siebtes Heimspiel, erster Sieg? Nach der Steigerung in Mannheim soll für den Drittligisten MSV Duisburg gegen die SG Dynamo Dresden an diesem Sonntag (13 Uhr/Magenta Sport) endlich der Knoten platzen. Youngster Darius Ghindovean bekommt für diese Aufgabe erneut das Vertrauen von Trainer Gino Lettieri. Der 19-jährige Torschütze beim 2:2 gegen Waldhof Mannheim steht wieder in der Startaufstellung.

MSV Duisburg: Ahmet Engin rückt ins Startaufgebot

Anders als nach dem Debakel gegen Verl wechselt Lettieri nur auf zwei Positionen. Neben Ghindovean rückt auch Offensivspieler Ahmet Engin ins Startaufgebot. Der 24-jährige Moerser kam gegen Mannheim für Kapitän Moritz Stoppelkamp in der 82. Minute. Nicht dabei ist am Sonntag Innenverteidiger Dominik Schmidt, der einen Schlag aufs Knie bekommen hatte.

„Ich will sehen, dass wir so engagiert auftreten wie in Mannheim und noch einen Tick drauflegen“, sagte Lettieri vor dem Spiel. Das heimschwächste Team der Liga wartet nach dem Trainerwechsel weiterhin auf den ersten Sieg unter Lettieri. „Es ist doch klar, dass er Zeit braucht, um Veränderungen zu bewirken“, sagte Mittelfeldspieler Max Jansen im Interview mit dieser Redaktion. Zum rettenden Ufer fehlen dem Vorletzten derzeit zwei Punkte.

Ganz anders sind die Vorzeichen bei den Gästen. In der vergangenen Saison stieg Dynamo Dresden aus der Zweiten Liga ab. Das Team musste damals wie der MSV in der aktuellen Spielzeit nach Coronafällen in Quarantäne und anschließend einen Spielemarathon bewältigen. Der Klassenerhalt gelang den Dresdenern nicht mehr.

Eine Liga tiefer läuft es für das Team des Ex-Schalke-Trainers Markus Kauczinski besser: Drei Siege in Folge konnte der Tabellendritte zuletzt einfahren, vor allem Routinier Marco Hartmann blüht auf. Der 32-Jährige traf jeweils in den vergangenen beiden Spielen nach Standards. Trainer Kauczinski misst der Tabellensituation aber keine Bedeutung zu: „Die Tabellenplätze haben zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts zu sagen“, sagt der 50-jährige Gelsenkirchener, der seine Trainerlaufbahn beim FC Schalke 04 begann. Mittelfeldspieler Paul Will warnt vor den kriselnden Duisburgern: „Ein angeschlagener Boxer ist der gefährlichste Boxer.“

Hier geht es zu unserem Live-Ticker: