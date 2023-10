Lichtblick beim MSV Duisburg: Thomas Pledl bringt wieder Schwung ins Spiel

Duisburg. Thomas Pledl feierte nach einer langwierigen Schulterverletzung sein Comeback für den MSV. Sein Fazit nach der Derby-Niederlage ist ernüchternd.

Thomas Pledl war bedient. Es hätte ein tolles Comeback für den 29-jährigen Rechtsaußen werden können. Am zweiten Spieltag verletzte er sich bei der 0:3-Pleite gegen 1860 München an der Schulter, fiel aus, kämpfte sich im Training zurück und feierte nun seine Rückkehr in die Startelf des MSV Duisburg. Er sollte die Offensive der Zebras beleben, was ihm am Ende blieb, war Frust: „Es tut brutal weh“, lautete sein Fazit nach der späten 1:2-Niederlage gegen Derbygegner Rot-Weiss Essen. „Solche Spiele verlierst du auch nur, wenn du unten stehst.“