Hammer beim MSV Duisburg: Preetz kommt nun doch

In der letzten Woche schaute sich Michael Preetz noch ein EM-Handball-Spiel an. Nun heuerte er beim MSV Duisburg an.

Duisburg Der MSV Duisburg verpflichtet Ex-Nationalspieler Michael Preetz als neuen Geschäftsführer. Er ist der neue starke Mann im Klub.

Am späten Freitag-Nachmittag verschickte Fußball-Drittligist MSV Duisburg die Hammer-Meldung: Michael Preetz heuert nun doch bei den Zebras an. Wie der MSV mitteilte, übernimmt der 56-Jährige bei den Zebras mit sofortiger Wirkung das Amt des alleinigen Geschäftsführers. Preetz, früher in Berlin Geschäftsführer bei Hertha BSC, tritt damit die Nachfolge von Peter Mohnhaupt und Thomas Wulf an.

Mohnhaupt und Wulf hatten schon im Oktober ihre Kündigung zum 1. April 2024 eingereicht. Michael Preetz, der zwischen 1992 und 1994 71 Pflichtspiele mit dem MSV bestritt und 1993 unter Trainer Ewald Lienen mit dem MSV in die Bundesliga aufgestiegen war, war der Wunschkandidat von MSV-Präsident Ingo Wald. Preetz hatte zunächst abgesagt, Wald erklärte aber, um die Dienste des Ex-Nationalspielers weiter kämpfen zu wollen. Das tat der 65-Jährige offenbar mit Erfolg.

MSV Duisburg hat stark um Preetz gekämpft

Der MSV zitiert Wald in einer Pressemitteilung: „Wir freuen uns sehr, mit Michael Preetz eine starke und in Fußball-Deutschland respektierte Persönlichkeit für den MSV gewonnen zu haben. Michael Preetz ist der Wunschkandidat, der den MSV nach innen und nach außen auf einen erfolgreichen Weg bringen wird.“ Vorstandsmitglied Ulf Schott sagt demnach: „Seine Vita entspricht unserem Anforderungsprofil zu 100 Prozent: Ihn zeichnen ausgeprägte Führungsqualitäten, starke Motivationsfähigkeiten, seine Identifikation mit dem MSV als ehemaligen Spieler und natürlich seine sportliche Expertise aus. Deswegen haben wir lange und intensiv darum gekämpft, Michael Preetz für den MSV zu gewinnen.“

Michael Preetz war zuletzt bei Hertha BSC aktiv. Foto: Jan-Philipp Burmann / Hertha BSC via City-Press GmbH

Michael Preetz räumte im offiziellen Statement ein, dass ihn die Hartnäckigkeit von Ingo Wald beeindruckt habe. Preetz: „Sie haben aufgezeigt, dass sie entschlossen sind, einen neuen Weg beim MSV einzuschlagen und Strukturen zu verändern. Dabei möchte ich tatkräftig mithelfen. Der Verein hat eine beeindruckende Geschichte, und ich bin entschlossen, die Ärmel hochzukrempeln und meinen Beitrag dazu zu leisten, den MSV auf einen erfolgreichen Weg zu führen.“

Wie der MSV mitteilte ist Michael Preetz nicht nur für die sportlichen Belange, sondern für das Gesamtkonstrukt des MSV Duisburg verantwortlich.

