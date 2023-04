MSV Duisburg: Fans verdecken Schauinslandreisen-Schriftzug mit einem Laken

Duisburg. Die Fans des MSV Duisburg haben auch am Samstag weiter Kritik am Hauptsponsor Schauinslandreisen geübt. Im Stadion hing ein Transparent.

Beim Heimspiel des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund II am Samstag übten Fans einmal mehr Kritik am Hauptsponsor Schauinslandreisen. Auf der Gegentribüne in der Arena hing erneut das Transparent mit dem Schriftzug „SLR und Rüttgers – Vom ,Helfer‘ zum Henker“. Zudem war der Schriftzug des Sponsors an der Arena-Front mit einem Laken verhangen.