Ex-Schalker Krauß trifft doppelt gegen den MSV Duisburg

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sich mit einem Sieg von seiner legendären Südtribüne verabschiedet. Die Rheinhessen gewannen ihr Testspiel gegen den Drittlisten MSV Duisburg vor den Augen ihres früheren Trainers Jürgen Klopp mit 2:0 (1:0). Der Ex-Schalker Tom Krauß (4./68.) erzielte beide Tore per Foulelfmeter.

Liverpool-Coach Klopp zeigte sich an seinem früheren Arbeitsplatz im roten Shirt mit der Aufschrift „Südtribüne - Stufen voller Geschichte“. Die Hintertortribüne im Bruchwegstadion, aus dem die Mainzer 2011 ausgezogen waren, wird einem Neubau aus Geschäftsstelle und Funktionsgebäude weichen, der bis 2026 entsteht.

Die 05er spielen seit zwölf Jahren in der heutigen Mewa Arena. Am Bruchweg, wo sich das Trainingsgelände der Profis und das Nachwuchsleistungszentrum am Wolfgang Frank Campus befinden, sind noch die zweite Mannschaft und die A-Jugend zu Hause. (sid)

