Erschreckend schwach: MSV Duisburg geht in Saarbrücken unter

Saarbrücken. Kein Spielwitz, keine Ideen: Der MSV Duisburg präsentierte sich im Drittliga-Duell beim 1. FC Saarbrücken erschreckend schwach.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg kassierte am Samstag im zweiten Saisonauftritt die erste Niederlage. Die Zebras verloren beim 1. FC Saarbrücken mit 0:2 (0:2). Die Duisburger lieferten vor 6204 Zuschauern eine über weite Strecken erschreckend schwache Vorstellung ab. Das Team agierte ohne Elan, ohne Spielwitz, ohne Ideen.

MSV-Trainer Pavel Dotchev nahm weder in der Startaufstellung noch im Kader gegenüber dem 3:0-Sieg gegen Havelse Veränderungen vor. Somit reichte es für Neuzugang Chinedu Ekene noch nicht für einen Platz auf der Bank. Die Abwehrspieler Dominik Schmidt und Max Sauer blieben erneut außen vor. Offenbar ist es für beide Spieler schwer, Anschluss zu halten.

MSV erstmals in den neuen Trikots

Die Meidericher spielten erstmals in ihren neuen grünen Ausweichtrikots. Die Jungs in Grün hatten früh Probleme: Durch Ballverluste in der eigenen Hälfte – die Innenverteidiger Stefan Velkov und Dominic Volkmer erwischten einen schlechten Start – gerieten die Gäste unter Druck. In der fünften Minute hatte Duisburg Glück, dass Minos Gouras acht Meter vor dem Duisburger Tor am Ball vorbei rutschte. In der 15. Minute kam Gouras zum Abschluss, MSV-Torwart Leo Weinkauf hatte jedoch keine Probleme, den Ball zu fangen. Sieben Minuten später verfehlte Dominik Ernst mit einem 17-Meter-Schuss nur knapp das Duisburger Tor.

Der MSV meldete sich in der 23. Minute erstmals zaghaft zu Wort. Moritz Stoppelkamp kam nach einer Feltscher-Flanke per Kopf zum Abschluss. FCS-Schlussmann Daniel Batz schnappte sich aber problemlos die Kugel. In der 28. Minute ging Saarbrücken verdient in Führung. Linksverteidiger Leroy Kwadwo war nicht auf dem Posten, Luca Kerber passte auf Dominik Ernst, der wiederum für Julian Günther-Schmidt auflegte, der aus kurzer Distanz zum 1:0 traf.

Es hätte für MSV noch schlimmer kommen können

In der 31. Minute hätte Günther-Schmidt nachlegen können, verfehlte den Ball im Fünfmeterraum per Kopf aber knapp. Dafür lag der Ball in der 35. Minute zum zweiten Mal im MSV-Netz. Saarbrücken kam wieder über die linke Duisburger Seite. Moritz Stoppelkamp vereidigte im Strafraum unkontrolliert und spielte den Ball Luca Kerber in den Fuß. Kerber traf den Pfosten, Minos Gouras war zur Stelle und staubte zum 2:0 ab. In der 40. Minute verpasste Julian Günther-Schmidt erneut den Ball. Es hätte somit noch schlimmer für den MSV in der ersten Halbzeit kommen können.

Zum Seitenwechsel kam Innenverteidiger Vincent Gembalies für Stefan Velkov, der sich schon früh im Bauchbereich verletzte, sich aber bis kurz vor dem Halbzeitpfiff durchschleppte. Stürmer Aziz Bouhaddouz kam für den im offensiven Mittelfeld wirkungslosen Alaa Bakir. Saarbrücken verbuchte die erste Chance, kam wieder über die linke MSV-Seite, diesmal verpasste Minos Gouras knapp. In der 54. Minute meldete sich der MSV in der Offensive mal wieder zu Wort. Moritz Stoppelkamp setzte den Ball bei einem Freistoß allerdings neben das Tor.

Weiter am Mittwoch beim VfL Osnabrück

In der 70. Minute wechselte Pavel Dotchev zweifach. Kolja Pusch kam für Niclas Stierlin, und Niko Bretschneider nahm den Platz des völlig überforderten Linksverteidigers Leroy Kwadwo ein. In der 75. Minute hätte Saarbrücken auf 3:0 stellen können. Gouras traf mit einem Drehschuss die Latte. In der 90. Minute war im Saarbrücker Strafraum Slapstick-Alarm. Orhan Ademi und Kolja Pusch konnten aus kurzer Distanz den Ball nicht kontrollieren und verpassten so den Anschlusstreffer.

Weiter geht es für den MSV Duisburg am Mittwoch, 18. August, 19 Uhr, an der Bremer Brücke mit dem Nachholspiel beim Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück.

Zum Live-Ticker der Partie Saarbrücken - MSV Duisburg geht es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg