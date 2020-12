Doppelschlag in den Schlussminuten schockt den MSV Duisburg

Duisburg/Kaiserslautern. Drittligist MSV Duisburg verspielt in der Schlussphase den Sieg gegen Kaiserslautern und erreicht nur ein 2:2-Unentschieden.

Auf den letzten Metern warf Fußball-Drittligist MSV Duisburg am Samstag auf dem Betzenberg den Sieg weg. Bis zur 89. Minute führte der MSV beim 1. FC Kaiserslautern mit 2:0, fing sich aber noch zwei Treffer ein. Somit mussten sich die Zebras mit einem 2:2 (1:0) begnügen. Die Meidericher sind nun seit acht Spielen ohne Sieg, und der neue Coach Gino Lettieri wartet weiter auf sein erstes Erfolgserlebnis.

Mehr News und Hintergründe zum MSV Duisburg:

Lettieri baut die Startaufstellung auf zwei Positionen um

Gino Lettieri veränderte seine Startaufstellung gegenüber der 0:3-Heimniederlage gegen Dynamo Dresden auf zwei Positionen. Sinan Karweina und Max Jansen rückten ins Team, Darius Ghindovean saß auf der Bank, Connor Krempicki gehörte nicht dem Kader an. Innenverteidiger Dominik Schmidt kehrte nach seiner Verletzungspause ins Aufgebot zurück und saß auf der Bank.

Der MSV hat im Spiel die erste Chance

Die erste Torchance verbuchte der MSV. Sinan Karweina schlug in der achten Minute einen Freistoß von der rechten Seite ins Zentrum auf Vincent Vermeij, mit dessen Schuss aus elf Metern FCK-Keeper Matheo Raab aber keine Probleme hatte. Vier Minuten später kam Sinan Karweina nach einem langen Zuspiel frei für dem Lauterer Kasten einen Schritt zu spät, er bekam keinen Druck hinter den Ball.

Karweina trifft zur Duisburger 1:0-Führung

In der 14. Minute passte dann aber alles. Vincent Vermeij reagierte bei einem Fehler von Hikmet Ciftci blitzschnell, eroberte den Ball und drang in den Strafraum ein. Der Niederländer passte nach links, und Sinan Karweina traf zur Duisburger 1:0-Führung.

Der MSV bereitete Kaiserslautern mit einem aggressiven Pressing Probleme. Erst in der 27. Minute verbuchten die Roten Teufel ihre erste Torchance. Marius Kleinsorge flankte von rechts, Stürmer Marvin Pourie setzte die Kugel per Direktannahme aber neben das Tor. Lautern wurde nun stärker. In der 34. Minute fälschte MSV-Mittelfeldspieler Max Jansen einen Distanzschuss von Ciftci ab, aber MSV-Schlussmann Leo Weinkauf bereinigte die Situation. In der 40. Minute reagierte Weinkauf stark gegen Hussein Redondo.

Erste Anzeichen von Zufriedenheit: MSV-Spieler feiern in Kaiserlautern das Tor zum 1:0. Foto: firo

Der MSV hatte in dieser Situation auch Glück. Unmittelbar zuvor hatte Vincent Gembalies ein elfmeterreifes Foul begangen. Über Schiedsrichter Tobias Fritsch durften sich die Duisburger nicht beklagen: Er hatte zuvor schon ein Handspiel von Max Jansen im Strafraum übersehen.

Der MSV beschränkt sich auf Nadelstiche

Im zweiten Durchgang bemühte sich Kaiserlautern, das Spiel an sich zu reißen. Der MSV setzte in den Zweikämpfen immer wieder Nadelstiche. In der 59. Minute wurde es dann aber erstmals wieder brenzlig. Pourie köpfte den Ball aus bester Position neben das Duisburger Tor. In dieser Druckphase erzielte der MSV das zweite Tor. Der eingewechselte Lukas Scepanik setzte Ahmet Engin in Szene, der aus 17 Metern zum 0:2 traf.

In der 89. Minute nahm das Duisburger Unheil seinen Lauf. Mit einem Doppelschlag sicherte Marvin Pourie den Roten Teufeln noch einen Punkt. Aus 16 Metern verkürzte er auf 1:2, eine Minute glich er in Anschluss an eine Ecke zum 2:2 aus.

Weiter geht’s für den MSV Duisburg am Samstag, 12. Dezember, 14 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden.

Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker: