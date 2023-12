Der MSV Duisburg beginnt mit zwei Schlüsselspielen

Mit der Partie bei 1860 München – hier Robin Müller (links) im Hinspiel – startet der MSV Duisburg am 20. Januar in die Restrunde.

Duisburg Im Tabellenkeller müssen sich derzeit nur sechs Mannschaften große Sorgen machen. Die Konstellation ist für den MSV ungünstig.

In der Rückrundentabelle der 3. Fußball-Liga ist der MSV Duisburg Spitzenreiter. Gut – nach nur einem Spiel in der zweiten Serie ist das kein Hexenwerk und erst recht kein Beleg für Dominanz und Klasse. Ohnehin war für die Meidericher wichtiger, dass sie Schlusslicht SC Freiburg II schlagen konnten. Mit dem 4:2-Erfolg am Mittwochabend nährten die Zebras die Hoffnungen auf eine Wende im Abstiegskampf. Das ist wichtiger als die Momentaufnahme in der Rückrundenrangliste.

Die Spitzenposition ist auch den übrigen knappen Ergebnissen geschuldet. Die übrigen sechs Sieger brachten ihre Partien nur mit einem Tor Unterschied durch. Umso wichtiger aus Duisburger Sicht war, dass Rot-Weiss Essen nach einem 0:2-Rückstand den Halleschen FC noch mit 3:2 besiegen konnte. So verpasste der Duisburger Konkurrent aus Sachsen-Anhalt „big points“ im Abstiegskampf.

Richtungsweisendes Startprogramm für den MSV Duisburg

So fällt der Blick auf die Gesamttabelle, die für den MSV weiterhin nicht rosig aussieht. Denn zurzeit gelten nur sechs Teams in der Liga als ernsthaft bedroht. Preußen Münster und Arminia Bielefeld auf den Plätzen 13 und 14 verfügen mit jeweils 25 Punkten über ein derzeit komfortables Polster. Halle, das das Nachholspiel in Unterhaching im Februar noch in der Hinterhand hat, belegt mit 18 Zählern derzeit den ersten Abstiegsplatz. Über dem Strich müssen sich aktuell mit jeweils 20 Punkten nur der TSV 1860 München und der SV Waldhof Mannheim ernsthaft sorgen.

Vier Teams werden absteigen. Bei Schlusslicht SC Freiburg II, das nur neun Punkte auf dem Konto hat, sind die Hoffnungen schon jetzt nur noch minimal. Der MSV (16 Punkte) auf Platz 19 und Aufsteiger VfB Lübeck (17 Punkte) auf Platz 18 rechnen sich hingegen berechtigte Chancen aus, im neuen Jahr anzugreifen. An der Spitze steuern Tabellenführer Jahn Regensburg (45 Punkte) und Dynamo Dresden (43) bereits auf Zweitliga-Kurs. Der Tabellendritte Rot-Weiss Essen (33) führt das große Feld der Teams, die sich Hoffnungen auf die Teilnahme an der Relegation machen können, an. Der FC Erzgebirge Aue (28) auf Platz elf ist derzeit auch noch im Rennen.

Die ersten beiden Aufgaben im Rahmen der englischen Woche zum Restrundenstart werden für den MSV Duisburg zugleich richtungsweisend sein. Am Samstag, 20. Januar, 16.30 Uhr, steht das erste Match beim TSV 1860 München, der ursprünglich um eine Spitzenposition spielen wollte, an. Nun kämpfen auch die Löwen um das sportliche Überleben. Für den MSV folgt dann das Heimspiel gegen Halle, das noch nicht termingenau angesetzt ist.

