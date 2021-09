Befreiungsschlag! MSV Duisburg schlägt Würzburg im Krisengipfel

Duisburg. Nach zuletzt enttäuschenden Auftritten jubelt der MSV Duisburg wieder. Gegen Würzburg gab es einen 2:0-Sieg. Der Spielbericht.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg konnte Druck vom Kessel nehmen. Die Zebras gewannen am Samstag ihr Heimspiel gegen den Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers vor 6560 Zuschauern mit 2:0 (2:0). Der MSV verbuchte damit nach drei Niederlagen in Folge einen wichtigen Sieg.

MSV-Trainer Pavel Dotchev nahm in der Startaufstellung eine Änderung gegenüber der 1:4-Niederlage bei Borussia Dortmund II vor. Für Vincent Gembalies kam Stefan Velkov in der Innenverteidigung zum Einsatz. Offensivkraft Julian Hettwer schaffte es in den Kader. Auch Dominic Volkmer saß mal wieder auf der Bank.

Die MSV-Fans standen von Beginn an hinter ihrer Mannschaft. Die Zebras bedankten sich flott für die Unterstützung. Schon in der fünften Minute gingen die Gastgeber in Führung. In Anschluss an eine Ecke von Moritz Stoppelkamp, leitete Stefan Velkov per Kopf auf Oliver Steurer weiter, und der Neuzugang aus Heidenheim traf zum 1:0.

MSV gut in der Defensive, aber offensiv noch mit Problemen

Das frühe Tor gab dem MSV Sicherheit. Würzburg fand zunächst nicht in sein Spiel, Duisburg konnte die Angriffsbemühungen der Gäste oft schon im Mittelfeld durchkreuzen. Erst in der 24. Minute konnten die Franken ein Zeichen setzen, doch MSV-Keeper Leo Weinkauf war bei einem Distanzschuss von Ex-Zebra Mirnes Pepic mit den Fäusten zur Stelle.

Marlon Frey von MSV Duisburg (links) bei seinem Tor zum 2:0 gegen Würzburg. Foto: firo

Der MSV verteidigte gut, tat ich aber im Spiel nach vorne über weite Strecken schwer. In der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit klappte es dann aber. Christian Strohdiek konnte bei einem Stoppelkamp-Schuss nur ungenügend klaren, Marlon Frey war zur Stelle und traf zum 2:0.

Würzburg brachte zur zweiten Halbzeit mit Marvin Pourié eine weitere Offensivkraft. Die erste Chance verbuchte aber der MSV. Marvin Bakalorz setzte den Ball nach einem Eckstoß per Kopf über das Tor (52.). Sieben Minuten später erspielten sich die Kickers ihre bis dahin beste Chance. Saliou Sané kam nach einer Flanke aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch Leo Weinkauf schnappte sich den Ball. In der 67. Minute traf MSV-Flügelspieler aus der Distanz das Außennetz.

Auf den MSV Duisburg wartet nun Türkgücü

Beim MSV kam in der 71. Minute Marvin Ajani für Alaa Bakir, der im offensiven Mittelfeld einen schweren Stand hatte. In der 81. Minute griffen auch Aziz Bouhaddouz (für Orhan Ademi), Leroy Kwadwo (für Niko Bretschneider) und Niclas Stierlin (für Marvin Bakalorz) ins Geschehen ein. Kurz vor Schluss feierte Youngster Julian Hettwer (für Moritz Stoppelkamp) sein Saisondebüt.

Für den MSV geht es am Montag, 13. September, 19 Uhr, mit der Auswärtspartie bei Türkgücü München weiter.

