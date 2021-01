Bauch-Treffer bringt dem MSV den zweiten Heimsieg

Duisburg. Der MSV Duisburg sendet mit dem 1:0-Heimsieg gegen dem SV Meppen ein sportliches Lebenszeichen. Dennoch bleiben die Sorgen groß.

Die Sorgen beim MSV Duisburg werden nicht kleiner, aber zumindest sportlich gibt es Grund zur Freude beim abstiegsbedrohten Drittligisten: Gegen den SV Meppen feierte der MSV den zweiten Heimsieg in dieser Saison und verließ vorübergehend den letzten Platz. Mittelfeldspieler Wilson Kamavuaka erzielte beim 1:0 (1:0) das Tor des Tages (22.). Getrübt wurde der Erfolg allerdings durch die Verletzung von Torjäger Vincent Vermeij, der in der 69. Minute ausgewechselt werden musste. Eine Diagnose steht noch aus.

Die Saison des MSV ist nicht durchfinanziert

Die Duisburger stehen vor einer entscheidenden Woche. Bis Donnerstag, 21. Januar, muss der Drittligist eine Finanzlücke schließen, um die Auflagen des DFB zu erfüllen. Die Saison ist nicht durchfinanziert. Um das nötige Geld zusammenzukriegen, verkauft der MSV derzeit Unterstützer-Dauerkarten. 3093 dieser Geistertickets waren bis Sonntag zum Preis von 49,95 gekauft. Auch die Mannschaft beteiligt sich an der Aktion. Effektiv kann der MSV pro Karte 150 Euro als „Anerkennung für zukünftige Ziel- und Planungsgrößen“ geltend machen. Macht also im Moment 463.950 Euro. Ob das reicht?

Ein sportliches Lebenszeichen

Sportlich gab der MSV ein Lebenszeichen von sich. Lettieri hatte gehofft, dass Wilson Kamavuaka rechtzeitig fit wird. Der 30-jährige Routinier verpasste das Ingolstadt-Spiel wegen einer Oberschenkelverletzung. Am Sonntag konnte er wieder im defensiven Mittelfeld wirken und tat es auch. Mit einem Bauch-Treffer erzielte er sein erstes Saisontor.

Der MSV geriet zunächst in die Defensive. Die Meppener, vor dem Spiel sieben Zähler besser, sorgten vor allem über ihre rechte Seite für Gefahr. Eine Hereingabe von Christoph Hemlein hätte beinahe die frühe Führung bedeutet. Tom Boere aus abseitsverdächtiger Position zum Ball. Schiedsrichter Patrick Alt hatte trotz leichten Nebels klare Sicht und gab den Treffer nicht (4.).

Weitere Themen Bauch-Treffer bringt dem MSV den zweiten Heimsieg

Der MSV reagierte auf den Warnschuss mit Verzögerung. In der Sturmspitze gab der erst 17 Jahre junge Julian Hettwer sein Startelf-Debüt. Viermal hatte ihn Lettieri eingewechselt, diesmal brachte er den gebürtigen Bochumer von Beginn an. In der 20. Minute machte Hettwer erstmals auf sich aufmerksam und prüfte Meppen-Keeper Eric Domaschke. Auch Daruis Ghindovean, zwei Jahre älter als Hettwer, fasste Mut und zwang Domaschke zu einem Hechtsprung ins untere Eck (21.). Es brauchte aber die Erfahrung eines Wilson Kamavuaka, genauer gesagt, seines Bauchgefühls, um die Angriffsbemühungen zu entlohnen. Die nachfolgende Ecke verlängerte Innenvereidiger Dominik Schmidt, Kamavuaka rempelte den Ball mit seinem Bauch ins Tor. Meppen reklamierte Abseits, doch das Tor zählte.

Die Führung gab dem MSV Auftrieb. Ghindovean nahm in der 28. Minute erneut Maß. Sein Schuss landete Zentimeter über der Latte.

An der Offensive hatte Gino Lettieri zuletzt wenig zu beanstanden. In den vergangenen vier Liga-Spielen schoss der Abstiegskandidat immer ein Tor. Einen Sieg gab es allerdings nur einmal – beim 4:1 gegen Wehen Wiesbaden Mitte Dezember. „Unser Problem ist, dass es uns im defensiven Bereich an Erfahrung fehlt“, hatte Lettieri vor dem Spiel die Fehlerquote angeprangert. Die Defensive war auch diesmal anfällig, Meppen allerdings nicht zwingend genug, um die Wende einzuleiten.

Vincent Vermeij muss humpelnd aufgeben

Der junge Hettwer durfte auch in der zweiten Halbzeit beginnen. Allerdings konnte er sich nicht mehr gegen die robuste Abwehr durchsetzen. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für Hettwer beendet.

Auch Angreifer Vincent Vermeij musste frühzeitig vom Platz. Allerdings aus einem anderen, für den MSV möglicherweise folgenschweren Grund: Der Stürmer verletzte sich in einem Zweikampf am rechten Bein, versuchte es noch einmal, musste dann aber humpelnd aufgeben (69.). Lettieri brachte mit Tobias Fleckstein einen defensiven Spieler.

Meppen wurde immer stärker. Ein Schuss von Marcus Piossek (83.) aus guter Position landete genau in den Armen von MSV-Torwart Leo Weinkauf. Das knappe 1:0 reichte.

Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker: