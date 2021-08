1:4-Klatsche! Der MSV Duisburg geht beim BVB II unter

Dortmund. Nächster Nackenschlag für den MSV Duisburg. Im Revier-Duell beim BVB II verlieren die Meidericher klar mit 1:4. Steffen Tigges trifft doppelt.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg lieferte am Sonntag eine weitere Enttäuschung ab. Am Ende war es sogar ein Debakel. Die Zebras verloren vor 1432 Zuschauern im Stadion Rote Erde bei der U 23 von Borussia Dortmund mit 1:4 (1:1). Der Saisonstart mit vier Niederlagen und zwei Siegen aus sechs Spielen ist damit gründlich verpatzt.

Bei zwei Spielern des MSV Duisburg konnte die kurze Zeit Wunden heilen. Kapitän Moritz Stoppelkamp bestand den Härtetest am Samstag und stand somit in der Startaufstellung. Der gehörte überraschend auch Niko Bretschneider an. Der Linksverteidiger, der im Spiel gegen den SV Wehen Wiesbaden eine Zerrung erlitt, sollte ursprünglich erst Mitte der Woche das Training wieder aufnehmen. Flügelspieler Marvin Ajani erhielt nach schwachen Leistungen eine Pause. In der Innenverteidigung spielte Vincent Gembalies für Stefan Velkov. Marvin Bakalorz feierte im defensiven Mittelfeld sein Startelfdebüt. Niclas Stierlin saß somit erstmals auf der Bank.

MSV Duisburg geht zwischenzeitlich sogar in Führung

Der BVB verbuchte die erste Chance. Niklas Dams kam in Anschluss an eine Ecke ungehindert zum Koopfball. MSV-Torwart Leo Weinkauf war aber zur Stelle (5.). In der zwölften Minute verfehlte Tobias Raschl das Duisburger Tor mit einem abgefälschten Schuss nur knapp (12.). Marco Pasalic knallte den Ball am Ende einer sehenswerten Kombination in die Wolken (20.). Über das Tor ging auch der Schuss von Richmond Tachie zwei Minuten später.

Die Anfangsphase gehörte somit den Dortmundern. Der MSV hatte Probleme, sein Spiel aufzuziehen. In der 27. Minute sorgten die Zebras zum ersten Mal für Gefahr. Rolf Feltscher setzte sich auf der rechten Seite durch und flankte den Ball in Zentrum. Moritz Stoppelkamp war mit einem gefährlichen Kopfball zur Stelle, doch BVB-Keeper Luca Unbehaun lenkte die Kugel über die Latte. Eine Minute später durften die Zebras aber jubeln. Orhan Ademi eroberte den Ball, passte auf Kolja Pusch, der wiederum Ademi wieder in Szene setzte. Der Schweizer musste nur noch zur Führung einschieben.

Die Freude hielt bei den Gästen aber nicht lange an. Leo Weinkauf parierte in der 31. Minute zunächst einen Pasalic-Freistoß zur Ecke. Wenige Sekunden später war die Duisburger Abwehr bei einer Flanke schlecht sortiert und Steffen Tigges köpfte zum 1:1 ein. Sechs Minuten später hatte Marlon Frey die erneute Führung für den MSV auf dem Fuß. Nach einer Stoppelkamp-Vorarbeit per Fallrückzieher vergab Marlon Frey jedoch aus kurzer Distanz.

MSV vor dem 1:2 weiter mit guten Chancen

BVB-II-Stürmer Steffen Tigges (mitte) jubelt über einen seiner Treffer. Foto: firo

In der 39. Minute konnte Leo Weinkauf einen harten Schuss von Marco Pasalic nicht festhalten. Beim Nachfassen konnte der Keeper die Kugel aber gerade noch rechtzeitig auf der Linie sichern.

In unveränderter Formation ging der MSV die zweite Halbzeit an. Kolja Pusch kam in der 48. Minute in aussichtsreicher Position zum Abschluss, schoss aber über das Dortmunder Tor. Auf der Gegenseite stand Leo Weikauf gegen Marco Pasalic und Ansgar Knauff zweimal im Brennpunkt, ehe er in der 51. Minute zum zweiten Mal geschlagen war. Nach einer Ecke konnte niemand den quirligen Berkan Taz im Strafraum vom Ball trennen. Der BVB-Zehner traf aus spitzem Winkel zum 2:1.

In der Schlussphase kam es für den MSV knüppeldick

Nur sechs Minuten später erhöhten die Gastgeber auf 3:1. Steffen Tigges eroberte im Mittelfeld den Ball, Innenverteidiger Vincent Gembalies schritt nicht ein, und Tigges traf ins lange Eck. MSV-Trainer Pavel Dotchev reagierten. Für Alaa Bakir, der an alter Wirkungsstätte wirkungslos blieb, kam Cinedu Ekene ins Spiel. Später ersetzte Marvin Ajani Startelf-Debütant Marvin Bakalorz. In der Schlussphase kamen noch Rudolf Ndualu und Darius Ghindovean. Alles das half aber nichts mehr. Im Gegenteil: Es wurde noch schlimmer. Ole Bornemann erzielte in der 87. Minute das 4:1 für den BVB.

Für den MSV Duisburg geht es am Samstag, 4. September, 14 Uhr, mit dem Heimspiel gegen Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers weiter.

