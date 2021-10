1:2 in Halle: MSV Duisburg steckt weiter im Tabellenkeller

Halle. Trainer Hagen Schmidt muss auch im zweiten Pflichtspiel mit dem MSV auf seinen ersten Sieg warten. In Halle verlieren die Zebras knapp.

Der Fußball-Drittligist MSV Duisburg findet auch unter seinen neuen Trainer Hagen Schmidt nicht aus dem Tabellenkeller. Vor 5262 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion unterlagen die Zebras dem Halleschen FC mit 1:2 (0:0). Nach der sechsten Auswärtsniederlage in Folge rutschte der Spielverein auf den 18. Tabellenplatz ab. Die Meidericher treiben immer weiter vom rettenden Ufer weg. Der stark ersatzgeschwächten Mannschaft mangelte es offensiv an Durchschlagskraft. In der Defensive schenkt man zu leicht die Tore her. Freilich, die so wenig Tüchtigen hatten auch kein Glück. In der ersten Halbzeit versagte der Schiedsrichter dem MSV einen Elfmeter. In der Nachspielzeit setzte Aziz Bouhaddouz eine Distanzschuss aufs leere Tore an die Latte.

Für Hagen Schmidt war die Reise nach Halle eine Art Rückkehr. Von 2003 bis 2014 hatte der Fußball-Lehrer das Nachwuchsleistungszentrums des HFC geleitet. Ganz, ganz leisen Applaus gab es dafür von den Fans der Hausherren bei der Vorstellung. Schmidt selbst hatte freilich ohnehin wenig Zeit und Muße für Nostalgie. Aktuelle Probleme standen im Vordergrund: Die Personalnot bei den Zebras ließ sich auf den ersten Blick erkennen. Der Zettel mit der Mannschaftsaufstellung zeigte Leerstellen auf der Seite des MSV. Schmidt konnte angesichts der Ausfälle seine Bank nicht komplett besetzen. Neben Ersatzkeeper Jo Coppens saßen nicht nur fünf Mann. Von den Spielern, die fit sein sollten, fehlte lediglich Dominik Schmidt.

MSV Duisburg startet noch ordentlich in die Partie

Die Elf auf den Platz zeigte ebenfalls ein anderes Gesicht, als beim 1:1 gegen den 1.FC Kaiserslautern, dem Debüt des neuen MSV-Trainers. Alaa Bakir saß seine fünfte Gelbe Karte ab. Julian Hettwer rückte dafür ins Team. Kapitän Moritz Stoppelkamp saß nicht im Mannschaftsbus, weil seine Oberschenkelprellung aus dem Montag-Spiel noch nicht vollkommen ausgeheilt war. Kolja Pusch übernahm wie schon in der zweiten Halbzeit gegen die Roten Teufel die Vertretung, positionierte sich als zweite Spitze an der linken Seite von Orhan. Torhüter Leo Weinkauf übernahm den Posten als Kapitän. Marvin Ajani fehlte mit einem Bänderriss im Sprunggelenk. Darius Ghindovean kam so zu seinem ersten Startelf-Einsatz.

Schmidt hatte vor wenigen Tagen noch die U17 von Borussia Mönchengladbach trainiert. Am Samstag in Halle folgte er freiwillig oder gezwungenermaßen dem Motto: Der MSV ist ein Ausbildungsverein. Vincent Gemablies als Innenverteidiger sowie Hettwer und Ghindovean erhielten ihre Schulung zum Profifußballer beim MSV.

Kaum hatte Schiedsrichter Martin Speckner die Partie angepfiffen, war zu sehen, was beide Trainer ihren Teams mit auf die Reise gegeben hatte. Halle lief die Zebras hoch an und wollte die Abwehr zu überhasteten Aufbauversuchen zwingen. Der MSV wollte zunächst sicher stehen und suchte Abschlüsse vor allem aus der Distanz. Der Plan der Zebras ging besser auf. Nach einer Viertelstunde hatte der Gast die Wogen geglättet und konnte sich Gedanken über einen geordneten Spielaufbau machen.

MSV Dusiburg gibt auch in der Schlussphase nicht auf - wird aber nicht belohnt

Die erste Chance hatte dennoch der HFC. Wie gewohnt stand die Abwehr bei einem Freistoß unsortiert. Jonas Niefeld kam zum Abschluss und scheiterte an Leo Weinkauf. Die Aktion zeigte Wirkung. Keine Minute später kam Terrence Boyd frei zum Kopfball. Da war das Zebra im Glück. Wenig später kündigte Frau Fortuna (oder der Schiedsrichter) dem MSV die Freundschaft. Niklas Kastenhofer foulte Orhan Ademi (32.) im Strafraum. Der fällige Pfiff blieb aus.

Die Personalprobleme des MSV verschärften sich nach den ersten 45 Minuten. Vincent Gemablies musste mit Adduktorenproblemen in der Kabine bleiben. Stefan Velkov übernahm. Halle zog derweil die Zügel fester an und suchte zunehmend druckvoller Wege in den MSV-Strafraum. Die Mühe lohnte sich in der 58. Minute, als sich Julian Hettwer und Rolf Feltscher nach einem Einwurf abkochen ließ. Niklas Landgraf flankte entspannt auf Michael Eberwein. Oliver Steurer war nur dabei, als der Hallenser zum 1:0 traf. Schmidt reagierte und brachte Bouhaddouz für Hettwer. Eine Mittel ohne Wirkung. Stattdessen ließ Terrence Boyd (73.) Duisburgs Abwehrspieler Stefan Velkov erst schlecht aussehen und setzte den Ball dann aus 18 Metern zum 2:0 ins linke Eck.

Hagen Schmidt kann seiner Mannschaft zugutehalten: Sie gab nicht auf und bekam dafür ein Mini-Dankeschön. Nach einem Schubser gegen Ademi bekamen die Zebras ihren Elfmeter. Der Gefoulte verwandelte sicher und hat damit acht Tore auf seinem Privatkonto. Die mitgereisten MSV-Fan hatten schon den Jubelschrei auf den Lippen, Aziz Bouhaddouz technisch geschickt den Ball über den zu weit vor dem Tor stehen Keeper Tim Schreiber hob. Der Ball tupfte jedoch nur gegen die Latte.

