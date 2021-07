MSV Duisburg bestreitet Eröffnungsspiel beim VfL Osnabrück

Duisburg. Der DFB hat am Donnerstag den Spielplan für die kommende Drittliga-Saison bekanntgegeben. Der MSV Duisburg erwischt einen attraktiven Start.

Der MSV Duisburg eröffnet die kommende Saison in der 3. Liga. Das ist das Ergebnis des Spielplans, den der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstagmittag veröffentlich hat. Die Meidericher treffen am 23. Juli um 19 Uhr auf Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück. Gespielt wird an der Bremer Brücke. Im Vorjahr war das Eröffnungsspiel der 3. Liga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden im Free-TV zu sehen. Ob das dieses Jahr ähnlich sein wird, ist noch unklar.

Das erste Heimspiel der neuen Saison bestreitet die Mannschaft von Pavel Dotchev eine Woche später gegen den TSV Havelse. Die Niedersachsen spielen ihre erste Saison in der 3. Liga und gelten als krasser Außenseiter. Die genauen Terminierungen folgen noch. Am 3. Spieltag geht es zum 1. FC Saarbrücken. Die Saison wird am 14. Mai 2022 mit einem Auswärtsspiel beim SC Verl abgeschlossen.

Der komplette Spielplan des MSV Duisburg im Überblick

1. Spieltag

23.07. - 26.07.21

Fr. 19.00h VfL Osnabrück - MSV Duisburg

SC Freiburg II - SV Wehen Wiesbaden

SV Waldhof Mannheim - 1. FC Magdeburg

TSV Havelse - 1. FC Saarbrücken

1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig

Hallescher FC - SV Meppen

FSV Zwickau - Borussia Dortmund II

Viktoria Berlin - Viktoria Köln

SC Verl - Türkgücü München

TSV 1860 München - Würzburger Kickers

2. Spieltag

30.07. - 02.08.21

MSV Duisburg - TSV Havelse

3. Spieltag

13.08. - 16.08.21

1. FC Saarbrücken - MSV Duisburg

4. Spieltag

20.08. - 22.08.21

1. FC Magdeburg - MSV Duisburg

5. Spieltag

24.08. - 25.08.21

MSV Duisburg - SV Wehen Wiesbaden

6. Spieltag

27.08. - 30.08.21

Borussia Dortmund II - MSV Duisburg

7. Spieltag

03.09. - 06.09.21

MSV Duisburg - Würzburger Kickers

8. Spieltag

10.09. - 13.09.21

Türkgücü München - MSV Duisburg

9. Spieltag

17.09. - 20.09.21

MSV Duisburg - Eintracht Braunschweig

10. Spieltag

24.09. - 27.09.21

Viktoria Köln - MSV Duisburg

11. Spieltag

01.10. - 04.10.21

MSV Duisburg - SV Meppen

12. Spieltag

15.10. - 18.10.21

FSV Zwickau - MSV Duisburg

13. Spieltag

22.10. - 25.10.21

MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern

14. Spieltag

29.10. - 01.11.21

Hallescher FC - MSV Duisburg

15. Spieltag

05.11. - 08.11.21

MSV Duisburg - Viktoria Berlin

16. Spieltag

19.11. - 22.11.21

TSV 1860 München - MSV Duisburg

