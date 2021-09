Mölders-Kritik: "Wampe hat im Profifußball nichts zu suchen"

München. Bei 1860 München läuft es sportlich nicht rund. Nun gibt es auch Kritik an der Figur von Kapitän Sascha Mölders.

Seit fünfeinhalb Jahren stürmt Sascha Mölders für den TSV 1860 München. Er ist Kapitän der Mannschaft und Liebling der Fans. Dass der 36-Jährige ein paar Kilo zu viel mit sich herumträgt, hatte bis dato niemanden gestört. Denn: Mölders war in den vergangenen Jahren stets der Top-Torjäger der Sechziger.

Nun läuft es aber nicht wie geplant für die Mannschaft von Michael Köllner und auch Mölders ist auf der Suche nach seiner Bestform. Beim 1:1 in Lotte gegen Verl musste der gebürtige Essener gar erstmals seit Juni 2020 ein Spiel von der Bank aus beginnen.

"Jetzt wo es nicht gut läuft, ist die Wampe Schuld"

Olaf Bodden, einst auch ein 1860-Stürmer - 67 Partien, 25 Tore zwischen 1994 und 1998 - knöpfte sich den aktuellen Löwen-Kapitän in der BR-Sendung "Heute im Stadion" vor und teilte gegen Mölders aus. "Wenn man ehrlich ist, so eine Plauze hat im Profifußball nicht viel zu suchen", meinte Bodden. Das hatte gesessen!

Kapitän Sascha Mölders von 1860 München. Foto: getty Images

Mölders' Vater Gerd, der in Essen-Vogelheim lebt, hielt es nicht aus und haute in die Tasten. Er meldete sich unter dem Facebook-Beitrag des bayrischen Rundfunks zu Wort: "Als der Sascha mit der gleichen Wampe letzte Saison und auch in der Saison zuvor die ganzen Tore geschossen hat, hat die Wampe kaum einen gestört, da hat auch ein Olaf Bodden nichts zu sagen gehabt. Jetzt, wo es mal nicht so gut läuft, ist natürlich die Wampe schuld. So geht’s halt mal im Fußball. Aber da kommt Sascha wieder raus."

Einmal in Fahrt legte Mölders Senior so richtig los und hielt die schützende Hand über seinen Sohn: "Ich finde es echt traurig, dass ihm jetzt das Vertrauen in seine Fähigkeiten von vielen abgesprochen wird. Auch der Olaf hatte Phasen, wo es bei ihm nicht so gut lief, wie bei vielen anderen auch. Jetzt haben die Kritiker wenigstens einen Grund auf dem rumzumeckern, der immer mit Herzblut für die 60ger auf den Platz geht. Und ja: Ich bin nur der Vater. Finde es aber beschissen, wie ihr aus euren Löchern gekrabbelt kommt und das Maul plötzlich aufreißt. Habe fertig. Tut gut und musste mal sein."

Mölders erklärt: "Für meine Spielweise brauche ich Masse"

Sascha Mölders selbst kennt die Diskussion um seine Fitness schon lange. Im Februar 2021 sagte der 100-malige Bundesligaspieler, der auf Platz vier der ewigen Torschützenliste des TSV 1860 München rangiert, über sein Kampfgewicht in der "Sport Bild" folgendes: "Was ist schon das Optimalgewicht? Für meine Spielweise brauche ich Masse. Wenn ich ein Lauch wäre, dann würde das nicht gehen. Dann würden mich meine Gegenspieler einfach wegdrücken. Ich würde nicht zehn Kilo weniger wiegen wollen."

Das muss Mölders wohl auch nicht, wenn er wieder ins Schwarze trifft und 1860 München in der engen 3. Liga in die Erfolgsspur zurückkehrt, spricht niemand mehr über Mölders' Kampfgewicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball