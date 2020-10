Mit solchen Testspielen vergrößert der DFB den Imageschaden

Sie versuchen wirklich alles. Am Montag wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei Günther Jauchs RTL-Quizklassiker „Wer wird Millionär?“ zu sehen sein. Vier der Spieler lassen ihr Allgemeinwissen testen, der Gewinn dient einem guten Zweck. Die Sonderfolge läuft unter dem Motto „Die Mannschaft spielt“.

Na ja. Offensichtlich hat es die Nationalmannschaft gerade bitter nötig, auf anderen Spielfeldern für Unterhaltung zu sorgen. Denn ihre sportliche Show begeistert immer weniger Menschen. Die Live-Übertragung des Länderspiels gegen die Türkei sahen bei RTL im Schnitt nur 5,82 Millionen Fans. Der Marktanteil betrug 21,6 Prozent – noch nie in der mittlerweile 14-jährigen Amtszeit von Bundestrainer Joachim Löw war dieser Wert so niedrig.

Dieses Länderspiel war komplett überflüssig

Den Verantwortlichen beim Deutschen Fußball-Bund ist schon seit der verkorksten Weltmeisterschaft 2018 klar, dass die Nationalmannschaft selbst für Begeisterung sorgen muss, um die enttäuschten Fußballanhänger zurückzugewinnen. Marketing-Kampagnen wie der Besuch in Jauchs Studio oder die Verteilung von Freikarten für selbstlose Helfer in der Coronazeit können dabei vielleicht unterstützend helfen, aber niemals die Versäumnisse im Kerngeschäft ausgleichen.

Allein durch die Ansetzung des Testspiels gegen die Türkei ist Imageschaden schon wieder vergrößert worden. Eine B-Nationalelf vor leeren Rängen, mit Spielern, die in ihren Vereinen nur auf der Bank sitzen – kein Wunder, dass da die TV-Quote abstürzt. Dieses Länderspiel war gerade in Coronazeiten, in denen der Spielplan ohnehin eng getaktet ist und die Spieler an die Grenzen ihrer körperlichen Belastbarkeit herangeführt werden, sportlich genauso überflüssig wie zuvor die Supercup-Spiele der Uefa und der DFL.

Eine Frage für „Wer wird Millionär?“

Warum wurde trotzdem gespielt? A) Weil es zu wenig Ligaspiele gibt. B) Weil Profis keine Regeneration benötigen. C) Weil man sonst trainieren müsste. D) Weil es den Verbänden am Ende eben doch nur ums Geld geht.

Brauchen Sie einen Joker? Dann fragen Sie am besten das Publikum.