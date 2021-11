Mit Schalke, Bochum und RWE: NRW-Traditionsmasters ist zurück

Mülheim an der Ruhr. Am 09. Januar 2022 steigt das NRW-Traditionsmasters in der Westenergie Sporthalle in Mülheim.

2020 fiel das NRW-Traditionsmasters aus wegen der Corona-Pandemie. 2021 wird es wieder stattfinden. Das Turnier, das im Ruhrgebiet vorher seinen festen Platz hatte, wo sich die Routiniers noch einmal in die Herzen der Fans spielen konnten. Jetzt steigt die 16. Auflage am Sonntag, 9. Januar 2022!

NRW-Traditionsmasters unter dem Hallendach und Erinnerungen werden wach

Das NRW-Traditionsmasters bedeutet Nostalgie pur. Fußball aus einer Zeit, als der Anstoß samstags immer um 15.30 Uhr erfolgte. Als der Fußball nach Bratwurst und Bier roch. Und die Spieler nach dem Abpfiff noch mit den Zuschauern zusammen in die Vereinskneipe gingen.

Am 9. Januar kann man mit den Helden der Vergangenheit noch einmal in Erinnerungen schwelgen. Das alles natürlich unter den Corona-Sicherheitsbedingungen, unter denen das Turnier stattfindet.

Hauptsponsor: Sparkasse Mülheim gibt Staffelstab an SWB weiter

Eine Änderung wird es allerdings geben: Die Sparkasse Mülheim an der Ruhr übergibt das Titelsponsoring an die SWB-Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH (www.swb-mh.de). Geschäftsführer Andreas Timmerkamp ist glühender Fan des Traditionsturniers: „Es ist unglaublich, welche Faszination seit Jahren durch dieses Event entsteht. So eine Veranstaltungsreihe verdient es einfach, langfristig unterstützt zu werden“, sprach er und sagte der ausrichtenden Agentur OMD sports unter den Partnern gleich für die kommenden drei Jahre zu. Bis 2024 steht das NRW-Traditionsmasters folglich unter dem Schirm der SWB.

Der Titelverteidiger: Rot-Weiss Essen konnte das Traditionsmasters im Jahr 2020 gewinnen. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Veranstalter Olaf Dreßel möchte aber auch nicht versäumen, sich nach 14 Ausgaben bei der Mülheimer Sparkasse zu bedanken: „In den letzten Jahren hat das Team vom Berliner Platz sehr dazu beigetragen, dass das Turnier dermaßen etabliert wurde. Umso glücklicher sind wir, dass uns die Sparkasse auch weiterhin als gut gesonnener Partner zur Seite steht.“

Klangvolles Teilnehmerfeld verspricht Derbys ohne Ende

Das NRW-Traditionsmasters ist also wieder da. Und mit ihm seine geballte Fußballprominenz vergangener Tage: Auch das Teilnehmerfeld steht bereits fest. Und es verspricht Derbys am laufenden Band: Als Titelverteidiger geht die Traditionsmannschaft von Rot-Weiss Essen auf den Platz. Rot-Weiß Oberhausen, MSV Duisburg, VfL Bochum, Fortuna Düsseldorf, FC Schalke 04 und die SG Wattenscheid 09 wollen dem Team von der Hafenstraße den Siegerpokal abjagen.

Auch der Underdog im Teilnehmerfeld, der aber dank der tatkräftigen Unterstützung der Mülheimer Zuschauer wieder über sich hinauswachsen wird, ist wieder mit dabei: Die Mülheim ALL Stars mit Lokalmatador Willi Landgraf!

Informationen zur Veranstaltung

Spielort: Westenergie Sporthalle Mülheim / An den Sportstätten 6 / 45468 Mülheim a.d.R. Zeiten: Sonntag, 9. Januar 2022 Einlass: 11 Uhr Beginn: 12 Uhr

Rot-Weiss Essen (Titelverteidiger), VfL Bochum, FC Schalke 04, MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen, SG Wattenscheid 09, Fortuna Düsseldorf, Mülheim ALL STARS Eintritt: Vollzahler: 14,- EUR Ermäßigt: 10,- EUR (Schüler, Studenten, Renter, etc.) Familienkarte: 27,- EUR (2 Erw./1 Kind) (Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt, jedoch ohne Sitzplatzanspruch)

