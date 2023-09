Matarazzo über Nagelsmann: Sehr intelligent, sehr ehrgeizig

Zuzenhausen/Frankfurt Hoffenheims Chefcoach Matarazzo ist vom designierten Bundestrainer Nagelsmann angetan. Die Qualitäten des Trainers hat er selbst aus nächster Nähe beobachtet.

Hoffenheims Cheftrainer Pellegrino Matarazzo hat mit Begeisterung auf die bevorstehende Berufung von Julian Nagelsmann zum Bundestrainer reagiert.

„Natürlich traue ich ihm alles zu. Er ist vom Typ her sehr intelligent, sehr ehrgeizig. Er ist eine tolle Wahl für den DFB und ich wünsche ihm viel Erfolg“, sagte Matarazzo bei der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Gastspiel der TSG bei Union Berlin.

Matarazzo war in der Saison 2018/19 Assistent des heute 36-Jährigen, der beim DFB die Nachfolge von Hansi Flick übernehmen soll. Laut „Bild“ und „Kicker“ gibt es zwischen Verband und Nagelsmann bereits eine Einigung. Am Freitag stehen beim DFB, der bisher nur erste persönliche Gespräche bestätigt hat, Gremiensitzungen in Frankfurt an. Dann könnte die Personalie bereits verkündet werden.

Hoffenheims Manager Alexander Rosen, der Nagelsmann ebenfalls aus Hoffenheimer Zeiten kennt, äußerte sich ähnlich begeistert. „Dass Julian ein außergewöhnlich begabter Trainer ist, der kommunikativ hervorragend ist, der Menschen begeistern kann, der Spieler entwickeln kann und zu jederzeit ein Spiel lesen und beeinflussen kann, das ist, glaube ich, allen klar“, sagte Rosen bereits am Mittwoch. Nach seinem TSG-Engagement arbeitete Nagelsmann auch für RB Leipzig und den FC Bayern München.