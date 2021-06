Lukas Podolski verlässt Antalyaspor - und wütet: "Eine Schande"

Antalya/Essen. Nach anderthalb Jahren ist für Podolski Schluss bei Antalyaspor. Über die Art und Weise des Abschiedes ist der 2014er Weltmeister nicht glücklich

Lukas Podolski hat den türkischen Fußball-Erstligisten Antalyaspor im Unfrieden verlassen. Weil der Klub sich am Donnerstag nur via Twitter von dem früheren Fußball-Nationalspieler verabschiedete, reagiert Podolski verärgert.

„Jeder Spieler, der für Antalyaspor gespielt hat, sollte einen Abschied bekommen, der seinem Namen würdig ist. Ich erwartete, dass sich unsere leitenden Angestellten bei mir persönlich bedanken und nicht über soziale Medien. Was für eine Schande“, schrieb Podolski bei Twitter und fügte drei gesenkte Daumen an.

Antalyaspor adına ter akıtmış her oyuncu için ayrılırken adına yakışır bir veda yapılmalıydı. Benden yaşça daha büyük yöneticilerimizin sosyal medya üzerinden değil de, kişisel olarak benimle iletişime geçerek teşekkür etmelerini beklerdim.

Çok yazık. 👎🏽👎🏽👎🏽 — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) June 3, 2021

Podolskis Vertrag bei Antalya war zum Saisonende ausgelaufen. Statt den Weltmeister von 2014 persönlich zu verabschieden hatte Antalya am Donnerstag lediglich einen knappen Satz zu Podolskis Zukunft veröffentlicht. „Wir danken unserem Spieler Lukas Podolski für seinen Einsatz und wünschen ihm viel Erfolg in seinem neuen Leben“ twitterte der Klub, der die heimische Süper Lig in der vergangenen Spielzeit auf einem enttäuschenden 16. Tabellenrang abschloss und so nur knapp am Abstieg vorbeischrammte.

Sportliche Zukunft von Lukas Podolski offen

Der inzwischen 35 Jahre alte Lukas Podolski lief seit Januar 2020 insgesamt 47-mal für Antalyaspor auf. Sieben Tore und fünf Vorlagen gelangen ihm in dieser Zeit. In der vergangenen Spielzeit stand der Stürmer noch in 36 Pflichtspielen für den Klub von der Mittelmeerküste auf dem Feld (fünf Tore), regelmäßig führte er Antalya sogar als Kapitän aufs Feld.

Wie es mit dem 130-maligen deutschen Nationalspieler weitergeht, ist offen. Antalyaspor war bereits die siebte Profistation für Podolski. Neben seinem Herzensklub 1. FC Köln (1995 bis 2006 und 2009 bis 2012) spielte er auch für den FC Bayern München (2006 bis 2012), den FC Arsenal (2012 bis 01/2015), Inter Mailand (01/2015 bis 06/2015), Galatasaray Istanbul (2015 bis 2017), Vissel Kobe (2017 bis 2020) und schließlich für Antalyaspor. (fs mit sid)

