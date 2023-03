LIVE! Wie schlägt sich Schalkes Konkurrenz im Abstiegskampf?

Essen. Bayern spielt gegen Augsburg, Stuttgart gegen in Frankfurt und Hertha gegen Mainz 05. Bleiben Titelrennen und Abstiegskampf eng? Die Live-Ticker.

Julian Nagelsmann wird in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg eine deutlich veränderte Bayern-Mannschaft auf den Platz schicken. "Wir werden ein paar Wechsel machen müssen, weil nicht alle bei hundert Prozent sind", sagte der Trainer des Tabellenführers mit Blick auf das Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Hier geht es zu den Live-Tickern:

Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting fällt mit Rückenproblemen aus, sagte Nagelsmann am Freitag. Außerdem hätten mehrere Spieler nach dem kraftraubenden 2:0 in der Champions League gegen Paris Saint-Germain "Müdigkeit angegeben". Nagelsmann nannte Matthijs de Ligt, Thomas Müller, Kingsley Coman und Leon Goretzka, die darum wohl alle eine Pause erhalten oder zumindest nicht von Anfang an spielen werden.

Spannend wird es aus Sicht von Schalke und dem VfL Bochum auch in Frankfurt und Berlin. Bei der Eintracht spielt der VfB Stuttgart, Hertha BSC versucht gegen Mainz zu punkten.

