Live! 1:0! Mainz führt überraschend gegen RB Leipzig

Mainz. Mainz 05 empfängt am Sonntag RB Leipzig. Vor dem Bundesligaspiel wird der verstorbene Ex-Nationalspieler Gerd Müller geehrt. Der Live-Ticker.

Vor dem Bundesliga-Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und RB Leipzig gibt es am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) eine Schweigeminute für den gestorbenen Torjäger Gerd Müller. Dies teilten die Mainzer am Sonntag unmittelbar vor dem Anpfiff mit. Die Schweigeminute sei „kurzfristig zwischen den Vereinen entschieden und organisiert“ worden, hieß es vom Bundesligisten aus Rheinhessen. Der frühere Weltklasse-Torjäger Müller, langjähriger Stürmer des FC Bayern München, war am Sonntagmorgen mit 75 Jahren gestorben.

Hier geht es zu unserem Live-Ticker:

Mainz 05 geht stark ersatzgeschwächt ins erste Spiel der neuen Saison. Trainer Bo Svensson muss nach der Isolation von gleich zehn Spielern in dieser Woche gegen Leipzig auf einige Spieler verzichten. Neben Karim Onisiwo, der vor einer Woche zunächst positiv auf das Virus getestet worden war, fehlen beispielsweise auch Jeremiah St. Juste, Dominik Kohr und Anderson Lucoqui. Unter der Woche hatten sich 14 Personen aus dem Team isolieren müssen, nachdem drei Profis - darunter Onisiwo - und ein Co-Trainer positiv getestet wurden.

Leipzigs Trainer Jesse Marsch setzt beim ersten Bundesliga-Spiel mit den Sachsen auf Neuzugang Mohamed Simakan in der Verteidigung. Auch der neue Stürmer André Silva startet, dafür sitzt Marcel Sabitzer zunächst auf der Bank. Um den Mittelfeldspieler aus Österreich hatte es zuletzt immer wieder Wechselgerüchte gegeben. (dpa)

