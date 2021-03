LIVE! Verdrängt der HSV den VfL Bochum von der Spitze?

Hamburg. Der HSV ist zum Hamburg-Derby beim FC St. Pauli zu Gast. Schafft er den Sprung zurück an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga? Der Ticker.

Erstmals ohne Zuschauer stehen sich der FC St. Pauli und der HSV an diesem Montag ab 20.30 Uhr im 105. Hamburger Stadtderby gegenüber. Um die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga, die sie am Samstag an den VfL Bochum verloren hatten, zurückzuerobern, benötigt der HSV im Millerntor-Stadion einen Sieg. Allerdings haben die Kiezkicker ihre vergangenen vier Punktspiele allesamt gewonnen, während die Rothosen zuletzt nur eine von fünf Partien für sich entscheiden konnten.

„Wenn keine Fans da sind, fehlt das Fünkchen Emotionalität. Die Zuschauer und das ganze Drumherum machen ein Derby so besonders. Das fällt jetzt leider weg“, sagte St.-Pauli-Coach Timo Schultz, dem bis auf die dauerverletzten Christopher Buchtmann, Christopher Avevor und Ryo Miyaichi alle Mann zur Verfügung stehen. Beim HSV kehrt Stephan Ambrosius nach abgesessener Gelbsperre ins Abwehrzentrum zurück. Auch Rick van Drongelen ist nach seinem Kreuzbandriss wieder eine Option. (dpa)

