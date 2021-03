Leipzig. Bayern hat mit einem Sieg vorgelegt, RB Leipzig will nun gegen Frankfurt nachziehen, um den Kontakt zur Spitze nicht zu verlieren. Der Ticker.

Nach dem Sieg des FC Bayern München in Bremen will der Tabellenzweite RB Leipzig am Sonntag am Spitzenreiter dran bleiben. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann (53 Punkte) empfängt Eintracht Frankfurt zum Topspiel und möchte mit einem Heimsieg den Zwei-Punkte-Rückstand auf den Deutschen Meister (58) wieder herstellen.

Hier geht es zum Live-Ticker: