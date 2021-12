Live-Ticker Live! Tayfun Korkut feiert Hertha-Premiere in Stuttgart

Stuttgart. Hertha BSC spielt in der Bundesliga beim VfB Stuttgart. Tayfun Korkut gibt sein Debüt. Verfolgen Sie das Spiel im Live-Ticker.

Bei seiner Premiere als Hertha-Coach hat Tayfun Korkut quasi ein Heimspiel. Beim VfB Stuttgart in seiner schwäbischen Heimat will der neue Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gleich ein Zeichen für den ersehnten Aufschwung setzen. Stabilität und Konstanz soll der 47-Jährige dem Hauptstadt-Klub nach der Trennung von Club-Ikone Pal Dardai bringen. „Grundsätzlich geht es neu los“, formulierte Korkut seinen Ansatz.

Ausgangslage: Seit vier Spielen hat Hertha BSC nicht mehr gewonnen. Auswärts gab es die Niederlagen bei der TSG 1899 Hoffenheim (0:2) und im Berliner Derby beim 1. FC Union (0:2). Zu Hause späte Gegentore zu den Remis gegen Bayer Leverkusen (1:1) und den FC Augsburg (1:1). Resultat der Sieglos-Serie: Korkut startet auf Platz 14 mit nur einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang in seine Hertha-Zeit. Konkurrent Stuttgart liegt als Puffer zur gefährlichen Zone mit einem Zähler Rückstand als 15. noch dazwischen.

Personal: Korkut hat fast sein komplettes Personal zur Verfügung. Einzige potenzielle Startelf-Kandidaten, die nicht dabei sein können, sind die Verteidiger Marton Dardai (Muskelverletzung im Gesäßbereich) und Lukas Klünter (Reha nach Schulter-OP). Dafür hat Kaptiän Dedryck Boyata seine drei Spiele währende Rot-Sperre abgesessen und kann die Abwehr wieder organisieren.

Besonderes: Stuttgart war die bislang letzte Station von Korkut im Bundesliga-Geschäft. Nach seinem Engagement als Jugendcoach 2011, bei dem er auch Hertha-Manager Fredi Bobic kennenlernte, kehrte er 2018 als Chefcoach zurück, führte den VfB von Platz 14 auf Platz sieben, um dann in der folgenden Saison nach einem Fehlstart gehen zu müssen. Auch bei Bayer Leverkusen (2017) und dem 1. FC Kaiserslautern (2016) blieb er nur für einige Monate. Bei der Hertha hat er einen Vertrag bis zum Sommer 2022. (dpa)

