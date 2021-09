Live! Entscheidung durch Wirtz - Leverkusen führt 3:1

Stuttgart. Bayer Leverkusen eröffnet mit einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, das Team von Pellegrino Matarazzo, den Bundesligasonntag. Der Live-Ticker.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss in den kommenden Spielen auf den argentinischen Nationalspieler Exequiel Palacios (22) verzichten. Der Mittelfeldspieler zog sich am Donnerstag in der Europa League beim 2:1 gegen Ferencvaros Budapest einen Riss des Außenbandes im rechten Sprunggelenk zu. Das gab der Klub bekannt. Er fehlt Leverkusen damit auch beim Heimspiel des Tabellensiebten gegen den Zwölften der Bundesliga, den VfB Stutgart.

Frankfurts Trainer Pellegrino Matarazzo zeigt vor dem Spiel viel Respekt: "Leverkusen ist eine der konterstärksten Mannschaften der Liga. Wenn sie Raum haben, sind sie sehr gefährlich. Wir brauchen wieder volle Intensität, vollen Einsatz und volle Bereitschaft bei der Defensivarbeit. Wenn man höher pressen will, dann darf die Handbremse nicht angezogen sein, ansonsten wird es gefährlich bei der Konterstärke von Leverkusen."

Hier geht es zum Live-Ticker:

