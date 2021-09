VfL-Profi Lukas Nmecha feiert seinen Führungstreffer in Fürth.

Bundesliga Live! So steht es in der Bundesliga

Essen. Einige spannende Duelle stehen heute in der Fußball-Bundesliga an - unter anderem trifft Freiburg auf den 1. FC Köln. Hier geht's zur Übersicht.

Der vierte Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an. Und schon vor dem Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München (18.30 Uhr/Sky) stehen einige spannende Spiele an. So kommt es beispielsweise zum Duell der beiden Überraschungsteams Freiburg und Köln.

Und auch Spitzenreiter VfL Wolfsburg ist im Einsatz. Das Team von Trainer Mark van Bommel, das als einziges noch ohne Punktverlust ist, muss bei Aufsteiger Greuther Fürth ran.

Ein spannendes Spiel gibt es auch im Westen: Leverkusen trifft auf Dortmund.

Hier geht es zu den Live-Tickern:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball