Die Konkurrenz spielt im Abstiegskampf für Schalke

Essen. Stuttgart verliert durch zwei Elfmetertore beim SC Freiburg, Hoffenheim präsentiert sich beim 1:3 gegen Bayer Leverkusen wie ein Absteiger.

Der SC Freiburg gehört weiterhin zur Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga und vergrößert die Abstiegssorgen des VfB Stuttgart. Beim 2:1 (0:1)-Heimsieg drehten die Breisgauer am Samstag ohne ihren gesperrten Trainer Christian Streich das Spiel mit zwei Treffern vom Punkt. Chris Führich brachte den VfB nach einer halben Stunde in Führung, ehe Vincenzo Grifo bei zwei Elfmetern die Nerven behielt (60./84.). Jeweils entschied der Unparteiische Sascha Stegemann erst auf Foul, nachdem sich der Videoschiedsrichter zu Wort gemeldet hatte.

Die Stuttgarter schweben durch die Niederlage weiterhin in Abstiegsgefahr und warten nicht nur seit dem 11. Dezember 2021 auf einen Sieg in der Fremde. Unter Trainer-Rückkehrer Bruno Labbadia haben sie in fünf Liga-Spielen auch noch nicht gewinnen können.

Bitteres Debüt für Hoffenheims neuen Trainer Pellegrino Matarazzo

Pellegrino Matarazzo hat bei der TSG 1899 Hoffenheim ein ganz bitteres Debüt als Chefcoach erlebt und die Serie der Kraichgauer in der Fußball-Bundesliga von nun zehn sieglosen Begegnungen nicht beenden können. Beim 1:3 (0:1) gegen Bayer Leverkusen am Samstag in Sinsheim spielte die TSG lange wie ein Absteiger. In der Tabelle ist der einstige Europacup-Aspirant weiter 14. punktgleich mit dem VfL Bochum. Vier Monate nach seinem Aus beim VfB Stuttgart hat Matarazzo in Hoffenheim nun eine ganz schwierige Aufgabe vor sich.

Mehr News zum FC Schalke 04

Vor nur 20 619 Zuschauern erzielten Robert Andrich (6. Minute), Moussa Diaby (47.) mit seinem siebten Saisontreffer und Adam Hlozek (56.) die Tore für ein souveränes Bayer-Team. Die Leverkusener feierten damit ihren ersten Rückrundensieg - rechtzeitig vor dem Europa-League-Spiel gegen die AS Monaco am Donnerstag. Abwehrspieler Stanley Nsoki verkürzte noch auf 1:3 (77.) (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball