Live! Sevilla trifft in Köln auf Manchester United

Köln. Startschuss für das erste Halbfinale in der Europa League. In Köln kommt es am Sonntag zum Duell zwischen dem FC Sevilla und Manchester United.

Bundesliga-Schiedsrichter Felix Brych (München) wird am Sonntagabend (21.00 Uhr/DAZN) das Europa-League-Halbfinale zwischen Manchester United und dem FC Sevilla leiten. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf seiner Internetseite bekannt. Brych wird damit eine besondere Ehre zuteil: Als erster deutscher Referee pfeift der 45-Jährige in Deutschland eine Europapokal-Partie. Dies hat er maßgeblich der Coronakrise zu verdanken, nur deshalb war das Finalturnier nach Deutschland vergeben worden. Die Partie am Sonntag findet ebenso wie das Finale (21. August) in Köln statt.

Vorab-Schema: FC Sevilla - Manchester United

FC Sevilla: 1 Bounou - 16 Navas, 12 Kounde, 20 Diego Carlos, 23 Reguilon - 10 Banega, 25 Fernando, 24 Jordan - 41 Suso, 51 En-Nesyri, 5 Ocampos. - Trainer: Lopetegui

Manchester United: 1 De Gea - 29 Wan-Bissaka, 2 Lindelöf, 5 Maguire, 53 Williams - 17 Fred - 26 Greenwood, 18 Bruno Fernandes, 6 Pogba, 10 Rashford - 9 Martial. - Trainer: Solskjaer

Schiedsrichter: Felix Brych (München)

Zuschauer: keine

