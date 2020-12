Live! Schafft der HSV in Darmstadt die sportliche Wende?

Essen. Aufstiegsfavorit HSV ist seit fünf Partien sieglos und in der Zweitliga-Tabelle inzwischen auf Platz vier abgerutscht. Die Spiele im Live-Ticker.

HSV-Trainer Daniel Thioune glaubt fest an die sportliche Wende. "Wir wissen, wo wir herkommen, aber wir wissen auch, wo wir hin wollen", sagte der Coach des Hamburger SV vor dem Gastspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim SV Darmstadt 98. Und meinte damit die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga. Doch der mit fünf Erfolgen so famos gestartete Aufstiegsfavorit ist nun schon seit fünf Partien sieglos und in der Tabelle inzwischen auf Platz vier abgerutscht. Hoffnung macht den Trainer, dass alle einsatzfähigen Profis in der Trainingswoche "voll mitgezogen" haben. "Fleißige Arbeit wird irgendwann auch belohnt", glaubt Thioune.

Außerdem spielen in der zweiten Liga am Samstag Heidenheim gegen Hannover und Kiel in Regensburg.(dpa)

