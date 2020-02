Oberhausen Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen empfängt beim Heimspiel den Tabellenletzten SV Bergisch-Gladbach 09. Das Spiel im Live-Ticker.

Live! RWO muss sich mit dem Schlusslicht auseinandersetzen

Rot-Weiß Oberhausen will die Erfolgsserie von vier Siegen gegen Bergisch Gladbach ausbauen. Die Bilanz der Oberhausener in dieser Saison ist einmal mehr sehenswert. Erst zwei Niederlagen, seit 435 Minuten ist Regionalligist RWO zudem ohne Gegentreffer. Die letzte Niederlage gab es am 30. September beim BVB II. Daher könnte auch gegen Bergisch Gladbach wieder die Null stehen. Denn der Gegner hat erst 14 Tore erzielt - der schlechteste Wert in der Liga.

Das Spiel im Live-Ticker: