2:1! Union Berlin schockt RB Leipzig im Verfolgerduell

Leipzig. Union Berlin bleibt Bayern-Verfolger Nummer eins. Im Topspiel bei RB Leipzig gewannen die Köpenicker nach Rückstand mit 2:1 (0:1).

Der 1. FC Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga das Spitzenspiel des 20. Spieltages gewonnen und ist weiter erster Verfolger von Tabellenführer FC Bayern München. Das Team von Trainer Urs Fischer gewann am Samstag dank einer Aufholjagd in der zweiten Halbzeit bei Pokalsieger RB Leipzig mit 2:1 (0:1) und verteidigte damit Platz zwei mit einem Punkt Rückstand auf den deutschen Rekordmeister.

RB Leipzig gegen Union Berlin: Das Spiel im Live-Ticker zum Nachlesen

Benjamin Henrichs (24. Minute) hatte den Gastgeber in Führung gebracht. Janik Haberer (61.) und Robin Knoche (72.) per Handelfmeter drehten das Spiel zugunsten der Berliner. Ein Treffer des Leipzigers Yussuf Poulsen wurde in der 80. Minute nach Videobeweis wegen einer vorherigen Abseitsstellung aberkannt. Durch die erste Niederlage nach 18 Pflichtspielen in Serie rutschte RB auf den fünften Platz ab.

Rekordmeister FC Bayern München bleibt Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Die Münchner gewannen am Samstag mit 3:0 (1:0) gegen den VfL Bochum und sind weiter Spitzenreiter. Borussia Dortmund bleibt nach dem 2:0 (0:0) bei Werder Bremen drei Punkte hinter den Bayern.

Marco Rose ist mit RB Leipzig gegen Union Berlin gefordert. Foto: dpa

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball