Live! Leipzig kassiert Ausgleich gegen Brügge - PSG führt

Leipzig/Paris Für Leipzig ist ein Sieg gegen Brügge Pflicht. PSG spielt mit Lionel Messi gegen ManCity. Die Gruppe A der Champions League im Live-Ticker.

Patzen verboten! RB Leipzig darf sich gegen den FC Brügge an diesem Dienstag (21 Uhr) keinen Ausrutscher erlauben, will der Fußball-Bundesligist in der Champions League tatsächlich wieder das Achtelfinale erreichen. Selbst für Platz drei und die Qualifikation zur Europa League ist in der harten Gruppe mit Paris Saint-Germain und Manchester City ein Sieg gegen Brügge Pflicht.

Alte Bekannte: Auf der Suche nach einem Erfolgsrezept ist Trainer Jesse Marsch bei den dienstältesten Leipzigern gelandet. Am Samstag ließ der Coach Yussuf Poulsen und Emil Forsberg erstmals von Beginn an gemeinsam auflaufen - und die Skandinavier gehörten beim 6:0 gegen Hertha BSC prompt zu den Torschützen und besten Spielern. Das Duo ist auch gegen Brügge gesetzt. „Mit ihnen haben wir zwei Jungs ohne Ego, die nur für die Mannschaft arbeiten und viel Erfahrung haben“, sagte Marsch.

PSG gegen ManCity mit Messi

PSG kann im Spiel gegen Manchester City wie erhofft auf seinen Wundersturm um Superstar Lionel Messi setzen. Der Argentinier steht nach seiner Knieverletzung in der Startelf (21 Uhr). Trainer Mauricio Pochettino hatte bereits am Montag erklärt, Messi sei nach zwei Spielen Pause „auf einem sehr guten Weg“.

Die Gruppe A im Live-Ticker:

