Live! RB Leipzig führt gegen den türkischen Meister

Essen. Der Bundesligist spielt in der Champions League gegen Istanbul Basaksehir. PSG trifft auf Manchester United. Hier geht es zu den Live-Tickern.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig geht als Favorit in sein erstes Gruppenspiel der neuen Champions-League-Saison. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann empfängt am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) den türkischen Meister Istanbul Basaksehir. Aufgrund eines erwarteten Anstiegs der Coronavirus-Infektionen dürfen auf Empfehlung des Leipziger Gesundheitsamts nur 999 Zuschauer in das Stadion. „Wir haben eine richtig gute Chance, in der Gruppe weiterzukommen, wenn wir unser Maximum erreichen. Das ist der Schlüssel“, sagte Torwart Peter Gulacsi. Definitiv verzichten muss Leipzig auf den verletzten Konrad Laimer.

In den weiteren Partien des Abends spielen unter anderem der FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi und das von Thomas Tuchel trainierte Starensemble von Paris St. Germain.

Turin gewinnt ohne Ronaldo gegen Dynamo Kiew

Am frühen Abend hat der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin ohne den mit dem Coronavirus infizierten Superstar Cristiano Ronaldo seinen Auftakt in die Champions-League-Saison gewonnen. Das Team von Trainer Andrea Pirlo siegte beim ukrainischen Vize-Meister Dynamo Kiew am Dienstag durch zwei Tore von Alvaro Morata (46./84.) mit 2:0 (0:0).

Im zweiten frühen Spiel verlor in der Dortmunder Gruppe F Zenit St. Petersburg überraschend 1:2 (0:0) gegen den FC Brügge. Emmanuel Dennis (63.) und Charles De Ketelaere (90.+3) trafen für die belgischen Gäste, Brügges Torwart Ethan Horvath prallte der Ball nach einem Fernschuss von Dejan Lovren vom Pfosten an den Hinterkopf und von dort zum zwischenzeitlichen Ausgleich ins Tor (74).

