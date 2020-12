Live! PSG-Spiel wird nach Rassismus-Eklat fortgesetzt

Klare Botschaft: Spieler von Paris Saint-Germain (hier Keylor Navas) tragen beim Aufwärmen vor der Champions-League-Partie gegen Basaksehir Shirts mit der Aufschrift: "No to Racism".

Essen. Insgesamt drei Spiele in der Königsklasse stehen an. Auch die am Dienstag unterbrochene Partie in Paris wird fortgesetzt. Der Live-Ticker.

Bei der Fortsetzung des am Dienstag abgebrochenen Spiels in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Basaksehir Istanbul kann der mit einer Roten Karte bestrafte Istanbuler Co-Trainer Pierre-Achille Webo auf der Bank Platz nehmen. Wie Frankreichs Meister PSG am Mittwoch auf seiner Homepage mitteilte, hat die Europäische Fußball-Union die Rote Karte ausgesetzt. „Der Assistenztrainer kann für das Spiel, das am Abend wiederholt wird, auf der Bank sitzen“, teilten die Pariser mit.

Der frühere kamerunische Nationalspieler Webo hatte in der ersten Halbzeit die Rote Karte gesehen. Dabei soll es zu einer rassistischen Beleidigung durch den Vierten Offiziellen gekommen sein. Sebastian Colţescu wurde vorgeworfen, eine rassistische Formulierung für Schwarze benutzt zu haben, die im Deutschen inzwischen mit dem Begriff „N-Wort“ umschrieben wird. Aus Protest hatten beide Mannschaften den Platz verlassen. Die Partie wurde abgebrochen.

Vor dem Anpfiff am Mittwoch waren im Stadion Prinzenpark Transparente mit Botschaften gegen Rassismus aufgehängt worden, wie Fotos im Twitter-Account des Fernsehsender „beIN Sports“ zeigten. Darauf stand unter anderem „Unterstützung für M. Webo... Stolz auf die Spieler... gegen Rassismus“ und „Paris vereint gegen Rassismus“. Zudem war auf der Tribüne ein Banner mit den Logos beider Vereine und dem Slogan „No to Racism“ (Nein zu Rassismus) aufgespannt.

