Live! Nächste Lewandowski-Gala? Bayern empfängt Kiew

München. Zweites Spiel, zweiter Sieg? Der FC Bayern ist im Heimspiel gegen Dynamo Kiew klarer Favorit. Hier gibt es die Partie im Live-Ticker.

Der FC Bayern München tritt im Champions-League-Spiel gegen Dynamo Kiew mit dem Abwehrtrio Niklas Süle, Dayot Upamecano und Lucas Hernández in der Startelf an. In der Offensive setzt Trainer Julian Nagelsmann auf das deutsche Nationalspieler-Trio Serge Gnabry, Thomas Müller und Leroy Sané sowie Weltfußballer Robert Lewandowski als Mittelstürmer.

Im defensiven Mittelfeld sind die Nationalspieler Joshua Kimmich und Leon Goretzka wieder erste Wahl. Der Kanadier Alphonso Davies ist als linker Verteidiger der zehnte Feldspieler. Angeführt wird das Team des deutschen Rekordmeisters von Torhüter Manuel Neuer als Kapitän.

Die Bayern waren mit einem 3:0 beim FC Barcelona in die Gruppenphase gestartet. Kiew spielte zum Auftakt 0:0 gegen Benfica Lissabon.

