Live! Meisterschalen-Premiere für Bayern-Trainer Nagelsmann

München. Beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart bekommt Serienmeister FC Bayern München die Meisterschale überreicht.

Der FC Bayern München beginnt im letzten Heimspiel der Saison mit Tanguy Nianzou. Der 19 Jahre alte Franzose spielt am Sonntag in der Fußball-Bundesliga im Abwehrzentrum neben seinem Landsmann Dayot Upamecano. Nationalspieler Niklas Süle sitzt bei seinem letzten Spiel als Bayern-Profi in der ausverkauften Allianz Arena auf der Ersatzbank.

Im Kader der Münchner, die im Anschluss an die Partie die Meisterschale überreicht bekommen, fehlen die Nationalspieler Leroy Sané und Jamal Musiala. Außenstürmer Sané ist erkrankt. Musiala sei nach einem Infekt noch nicht wieder "spielfit", wie die Bayern mitteilten.

Die abstiegsbedrohten Stuttgarter können mit dem angeschlagenen Abwehrspieler Konstantinos Mavropanos in der Startformation antreten. Die Schwaben stehen auf dem Relegationsplatz und müssen punkten, um noch eine Chance auf Platz 15 und damit die direkte Rettung am letzten Spieltag in einer Woche zu behalten. (dpa)

