Live! Mainz hofft auf mindestens einen Punkt im Abstiegskampf

Sinsheim. Ein Unentschieden gegen die TSG Hoffenheim würde Mainz 05 voerst an Bielefeld vorbeiziehen lassen: Der Live-Ticker.

Hertha BSC und der FSV Mainz 05 wollen im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga am direkten Konkurrenten Arminia Bielefeld vorbeiziehen. Die Berliner empfangen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) den ebenfalls kriselnden Europapokal-Aspiranten Bayer Leverkusen. Die Mainzer treten zuvor (13.30 Uhr/DAZN) bei der TSG 1899 Hoffenheim an. Bereits jeweils mit einem Unentschieden würden sowohl Hertha als auch Mainz den derzeitigen Tabellen-15. Bielefeld vorerst hinter sich lassen. Die Ostwestfalen hatten zum Auftakt des 26. Spieltags mit 0:1 gegen RB Leipzig verloren. (fs)

Hier geht es zum Live-Ticker: