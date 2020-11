Waldschmidt schießt DFB-Team zum Sieg gegen Tschechien

Leipzig. Im Testspiel gegen Tschechien schont Bundestrainer Löw einige Stars. Zum Sieg hat es trotzdem gereicht, die 2. Halbzeit war jedoch zäh.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das letzte Testspiel des Jahres gegen Tschechien gewonnen. Vor den Nations-League-Punktspielen gegen die Ukraine und in Spanien gefiel das unerfahrene Team um die Neulinge Philipp Max und Ridle Baku am Mittwochabend beim 1:0 (1:0) im zuschauerlosen Leipziger Stadion mit hohem Einsatz und Spielfreude. Das Siegtor erzielte Sturmtalent Luca Waldschmidt auf Vorlage von Max in der 13. Minute. Der kaum geforderte Frankfurter Torwart Kevin Trapp konnte in seinem fünften Länderspiel endlich den ersten Sieg bejubeln.

