Live! Köln will sich im rheinischen Derby nicht verstecken

Steffen Baumgart versuchte, seiner verunsicherten Mannschaft Mumm mit auf den Weg zu geben. „Geht raus und haut als Team alles raus“, sagte der Coach des 1. FC Köln seinen Spielern laut Express nach dem Abschlusstraining am Samstag vor dem Derby an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Spitzenteam Bayer Leverkusen.

Baumgart will sich mit seiner Elf so teuer wie möglich in der BayArena verkaufen. „Die wollen uns am Sonntag als Mannschaft auseinandernehmen“, betonte der Fußballlehrer und bereitete seine Spieler auf ein mögliches weiteres Offensiv-Feuerwerk der Bayer-Torfabrik (20:6 Treffer) vor.

Während die Werkself in der Bundesliga noch ungeschlagen ist und auch in der Europa League am Donnerstag bei Molde FK (2:1) mit einer B-Elf den zweiten Sieg feierte, warten die Geißböcke noch auf den ersten Dreier im Fußball-Oberhaus. Ein Punkt ist bislang die magere Ausbeute. Am Freitag rutschte der FC durch das 2:2 des FSV Mainz 05 bei Borussia Mönchengladbach auf den letzten Tabellenplatz ab.

Baumgart versprühte am Freitag auf der Pressekonferenz Optimismus: „Wir werden nicht absteigen. Wir werden lange darum kämpfen, da unten rauszukommen. Das ist uns bewusst. Die Überzeugung, nicht abzusteigen, ist in mir. Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Saison spielen werden.“

Leverkusen gilt als klarer Favorit im Nachbarschaftsduell, doch Baumgart glaubt fest an seine Taktik und sein Spielsystem. „Unsere Spielweise wird sich nicht verändern. Ich glaube, dass dieser Fußball erfolgreich sein kann“, sinnierte der FC-Coach, „wir werden Vollgas geben. Das erwartet jeder, aber viel mehr erwarten wir das von uns selbst.“

Leverkusens Star-Trio kommt gut geschont nach Köln

Bayer-Trainer Xabi Alonso hatte in Molde kräftig rotiert, um die Belastung für sein Team auszubalancieren. Die Zeit nach dem Erfolg sei zwar kurz nach dem Erfolg in der Europa League, „aber das ist normal. Wir sind bereit“, betonte Alonso. Das Offensivtrio Victor Boniface, Florian Wirtz und Jonas Hofmann, das in Molde lange geschont wurde, dürfte am Sonntag in die Startelf zurückkehren.

Trotz der klaren Favoritenrolle warnt Alonso vor einem Unterschätzen des Gegners. Köln sei zwar „nicht in einer guten Situation, aber sie sind gefährlich“, sagte Alonso, „für mich ist die Tabelle egal. Normalerweise sind sie am Ende der Saison nicht auf dieser Position.“ - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, G. Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Wirtz - Boniface. - Trainer: Alonso

Köln: Schwäbe - Carstensen, Hübers, Chabot, Pacarada - Ljubicic, Olesen - Alidou, Huseinbasic, Kainz - Selke. - Trainer: Baumgart

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

