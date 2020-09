Fussball Live! Schalke beginnt mutig - vier Offensive in der Startelf

Essen. Schalke 04 tritt als krasser Außenseiter beim FC Bayern München. Schalke setzt auf Offensive. Der Ticker.

Die Fußball-Bundesliga geht los - und gleich mit einem Duell David gegen Goliath! Triple-Sieger FC Bayern München, der nach der Corona-Pause jedes Spiel gewonnen hat, trifft auf den FC Schalke 04, der seit 16 Liga-Spielen nicht mehr gewonnen hat. Selbstbewusstsein gegen Unsicherheit, Torgarantie gegen Torlosigkeit. Alles klar also?

Schalke-Profi Benjamin Stambouli kann verstehen, dass die Fans der Königsblauen eine Klatsche befürchten. Aber er sagte dieser Redaktion: „Als Spieler musst du immer daran glauben, dass du etwas erreichen kannst. Auch wenn du auf die beste Mannschaft der Welt triffst.“

Schalke: Trainer Wagner vertraut Rückkehrern

In der Startelf, die Trainer David Wagner nominiert hat, stehen etliche Leih-Rückkehrer - begonnen im Tor: Ralf Fährmann (kam von Brann Bergen zurück) hat sich seinen Platz trotz etlicher Widerstände in den vergangenen anderthalb Jahren zurückerobert. „Ralle hat zu alter Stärke zurückgefunden“, lobte Trainer Wagner. Sein ehemaliger Rivale sitzt hingegen beim Gegner nur auf der Bank: Alexander Nübel ist erst einmal der Vertreter von Nationaltorwart Manuel Neuer.

Die weiteren Leih-Rückkehrer in der Anfangsformation: Rechtsverteidiger Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim), Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb (Newcastle United) und Stürmer Mark Uth (1. FC Köln). Ebenfalls von Beginn an dabei: Sturm-Zugang Gonçalo Paciencia, der erst am Dienstag von Eintracht Frankfurt gekommen war. Die Ausrichtung von Wagner überrascht. Sie ist sehr offensiv: Uth, Paciencia sowie Amine Harit und Rabbi Matondo denken nach vorn.

Bayern spielt mit einigen Ex-Schalkern

Im Team der Bayern stehen etliche ehemalige Schalker - außer Torwart Neuer noch Mittelfeldspieler Leon Goretzka und Dribbelkönig Leroy Sané, der sein Debüt gibt. Bei den Bayern fehlen Kingsley Coman und David Alaba; Alphonso Davies sitzt erst einmal auf der Bank. Aus der Triple-Elf ist zudem Thiago nicht mehr dabei - sein Wechsel zum FC Liverpool wurde vor dem Spiel bekannt.

So spielen der FC Bayern und Schalke 04

Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Boateng, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sané - Lewandowski. Trainer: Flick

Schalke: Fährmann - Rudy, Kabak, Stambouli, Oczipka - Bentaleb, Serdar - Matondo, Harit - Uth - Paciencia. Trainer: Wagner

Hier geht es zum Live-Ticker

FC Bayern München - FC Schalke 04