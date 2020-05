Live! 3:0 - Bayern lassen Eintracht Frankfurt keine Chance

München. Der FC Bayern wird seiner Favoritenrolle gerecht. Goretzka, Müller und Lewandowski haben gegen Frankfurt getroffen. Das Spiel im Live-Ticker.

Am zweiten Geister-Spieltag empfängt Tabellenführer FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr) im Topspiel Eintracht Frankfurt. „Ich halte nichts davon, wenn man sagt, wir haben da noch eine Rechnung offen“, sagte Bayern-Trainer Hansi Flick vor der Partie. Das Hinspiel hatten die Münchner 1:5 verloren, Trainer Niko Kovac verlor seinen Job.

Nun stehe der Tabellenführer vor einem „ganz anderen Spiel mit ganz anderen Voraussetzungen“, betonte Flick vor dem zweiten Geisterspiel nach dem Neustart wegen der Corona-Pause. Drei Tage vor dem Gipfel gegen Borussia Dortmund wollten die Ehrenpräsidenten Franz Beckenbauer und Uli Hoeneß als auserwählte Stadionbesucher kommen.

Müller und Boateng blühen seit Monaten auf

Obwohl die Abwehr in Flicks Pressingsystem, das er gegen aggressive Frankfurter „fein justieren“ will, wesentlich höher steht, ist die Defensive deutlich stabiler: Der Rekordmeister lässt weniger Chancen zu und kassiert weniger Gegentore (16:10). Die Offensive erspielt sich mehr Gelegenheiten und trifft häufiger, das Laufpensum ist höher und intensiver (mehr Sprints). Die Bayern spielen wieder attraktiv und dominant, auch das Binnenklima ist besser, altgediente Stars wie Thomas Müller oder Jerome Boateng blühen seit Monaten auf.

Wird Frankfurt da nicht zum Selbstläufer? Die Eintracht, in zweieinhalb Wochen auch Halbfinal-Gegner im DFB-Pokal (10. Juni), habe eine Mannschaft „mit sehr viel Herz“, warnte Flick. Darüber dürften auch das 1:3 zum Liga-Restart gegen Gladbach und Platz 13 nicht hinwegtäuschen. Entscheidend sei, dass seine Mannschaft „die Mentalität hoch hält“ - gerade vor ungewohnter Kulisse in der leeren Arena. „Wir sind aktuell noch Punkte vorne“, sagte Flick, „das wollen wir so behalten.“ Dann könnte auch Dortmund kommen. (dpa/sid)

Die Aufstellungen:

München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - Müller, Goretzka - Perisic, Coman - Lewandowski

Frankfurt: Trapp - Ilsanker, Hinteregger, Ndicka - da Costa, Toure - Gacinovic, Fernandes, Rode, Kostic - Silva

Tore: 1:0 Goretzka (17.), 2:0 Müller (41.)

Hier geht es zum Live-Ticker: