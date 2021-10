Live! Hertha leicht im Aufwind - jetzt wartet Hoffenheim

Die Berliner Profis Marco Richter (links) und Deyovaisio Zeefuik bejubeln einen Treffer beim Pokalspiel in Münster.

Sinsheim. Zuletzt konnten Hertha BSC drei Pflichtspielsiege in Folge feiern. Kann diese Serie in Hoffenheim ausgebaut werden? Der Live-Ticker.

Erstmals seit dem Saisonbeginn kann Hertha BSC wieder etwas durchatmen. Nach schwachem Start in die Spielzeit konnten die Berliner zuletzt drei Pflichtspiele in Serie gewinnen - darunter auch am Dienstag im DFB-Pokal bei Preußen Münster (3:1).

In der Liga sind die Berliner damit auf Rang zehn vorgerückt - und stehen sogar einen Rang vor dem heutigen Gegner aus Hoffenheim.

Hier geht's zum Live-Ticker:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball