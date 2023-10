Live! Gladbach - Mainz: Fohlen wollen den ersten Heimsieg

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach strebt heute Abend gegen den FSV Mainz 05 den ersten Heimdreier an. Hier gibt es das Spiel im Live-Ticker zu verfolgen.

Borussia Mönchengladbach will nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende beim VfL Bochum nun auch den ersten Punkte-Dreier in dieser Saison im eigenen Stadion. Dabei trifft die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane heute Abend auf den Tabellenletzten FSV Mainz 05 (20.30 Uhr/DAZN). Die Rheinhessen haben in dieser Spielzeit noch kein Spiel gewonnen und erst einen Punkt auf dem Konto.

Saisonübergreifend wartet das Team des ehemaligen Gladbacher Profis Bo Svensson seit elf Bundesligaspielen auf einen Sieg. Die vergangenen fünf Duelle mit Gladbach hat Mainz nicht verloren. Neben einigen verletzungsbedingten Absagen fällt auch Karim Onisiwo bei den Mainzern aus. Bei den Gastgebern steht Mittelfeldspieler Christoph Kramer nicht zur Verfügung.

