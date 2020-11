Live! Gewinnt München das Nachbarschafts-Duell in Salzburg?

Salzburg. Drittes Spiel, dritter Sieg? Die Bayern wollen ihren Siegeszug in Europa auch im nahen Salzburg fortsetzen. Das Spiel im Live-Ticker.

Deutsch-österreichische Duelle haben im Fußball immer einen besonderen Reiz. Das gilt natürlich auch für die Pflichtspiel-Premiere zwischen Red Bull Salzburg und dem FC Bayern München in der Champions League, zumal beide Städte nur rund 150 Kilometer auseinanderliegen. "Schade", findet RB-Coach Jesse Marsch, der eine Vergangenheit als Assistenzcoach von RB Leipzig hat, dabei nur, dass die Kraftprobe im Gruppenspiel am Dienstag (21 Uhr/Sky) in der 30.000 Zuschauer fassenden Salzburger Arena wegen der auch in Österreich wieder verschärften Corona-Auflagen komplett ohne Fans stattfinden muss. Die Unterstützung wird dem Außenseiter fehlen.

Salzburg sieht sich als deutlicher Außenseiter

Die Bayern führen die Gruppe A mit sechs Punkten vor Atlético Madrid (3) sowie Salzburg und Lokomotive Moskau (je 1) an. Für Marsch sind die Münchner aktuell die beste Mannschaft der Welt - "ohne Schwächen". Gelingt dem Titelverteidiger der 14. Sieg nacheinander, wäre der Einzug ins Achtelfinale nach der Hinrunde der Gruppenphase schon so gut wie gebucht. "Wir gehen als Außenseiter in das Spiel. Allerdings konnten wir letztes Jahr dem Titelverteidiger ordentlich wehtun, das ist auch dieses Jahr möglich", sagte der ehemalige Bremer Zlatko Junuzovic in Erinnerung an das Salzburger 3:4 auswärts und 0:2 daheim gegen den FC Liverpool in der vergangenen Saison.

Bayern-Trainer Flick muss sein Team umbauen

Hansi Flick muss seine Formation im Vergleich zu den ersten Gruppenspielen gegen Madrid (4:0) und in Moskau (2:1) ein wenig umbauen. Nationalverteidiger Niklas Süle fällt nach einem positiven Corona-Test aus. Auch Mittelfeldspieler Leon Goretzka machte die Busfahrt nach Salzburg aufgrund von Wadenproblemen nicht mit. Dafür kehrt der beim 2:1 am Wochenende in Köln geschonte Torjäger Robert Lewandowski in den Angriff zurück. «Ich denke, dass ihm die Pause gut getan hat», sagte Bayern-Coach Flick. Corentin Tolisso, in der Liga zuletzt nochmal gesperrt, darf in der Königsklasse auch wieder auflaufen. (dpa)

Das Spiel im Live-Ticker: