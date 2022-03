1:0! Leroy Sané erlöst die Bayern bei Eintracht Frankfurt

Frankfurt. Bayern München hat dank Leroy Sané im Titelkampf vorgelegt. Der Joker traf kurz nach seiner Einwechslung zum 1:0 (0:0) bei Eintracht Frankfurt.

Der erleichterte Julian Nagelsmann umarmte Leroy Sane innig und klopfte seinem Super-Joker anerkennend auf die Schulter. Vier Minuten nach seiner Einwechslung sorgte Sane (71.) für den wichtigen 1:0 (0:0)-Erfolg des deutschen Rekordmeisters Bayern München beim kampfstarken Angstgegner Eintracht Frankfurt.

Bayern baut Vorsprung auf den BVB aus

„Das war ein Kampfsieg. Wir haben es ordentlich gemacht. Wir hätten früher in Führung gehen können. Die Mentalität war echt gut. Das war wichtig“, sagte der formverbesserte Joshua Kimmich bei Sky.

Durch den Sieg baute der Tabellenführer den Vorsprung auf Borussia Dortmund zumindest vorerst auf neun Punkte aus. Der BVB kann am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg allerdings nachziehen.

Wie im Hinspiel, das die Bayern verloren hatten (1:2), tat sich das Starensemble um Weltfußballer Robert Lewandowski erneut lange schwer gegen Frankfurt. Die Eintracht kassierte am Ende aber die dritte Pleite in Folge und verliert allmählich den Anschluss an die Europacup-Plätze. „Man kann nicht alles gegen die Bayern verteidigen. Wir haben viel investiert“, sagte der erneut starke Nationaltorhüter Kevin Trapp: „Wir müssen und wollen die Dinge wieder besser machen.“

Trainer Nagelsmann musste seine Mannschaft im Vergleich zum Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth (4:1) erneut umbauen. Neben Torhüter Manuel Neuer, Alphonso Davies, Corentin Tolisso und Leon Goretzka fehlte auch der mit Corona infizierte Thomas Müller. Jamal Musiala rückte in die Startelf, ebenso wie Niklas Süle, Serge Gnabry und Kingsley Coman.

Auch in Frankfurt richteten sich die Blicke auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Eine Gedenkminute wurde eingelegt, zudem spielte Lewandowski, der mit Polens Nationalteam in den WM-Play-offs nicht gegen Russland antreten will, mit einer zusätzlichen Ukraine-Kapitänsbinde.

In einer wilden Anfangsphase starteten die Bayern vor 25.000 Fans druckvoll und kamen durch Benjamin Pavard (4.) und Musiala (10.) gleich zu Chancen. Doch defensiv wackelten die Münchner erneut bedenklich - und hatten Glück, dass Filip Kostic (7.) das Tor knapp verfehlte. Die Konter der Elf von Oliver Glasner bereiteten den Gästen Probleme.

Nagelsmann, der die Bedeutung der kommenden fünf Partien auf dem Weg zu den Saisonzielen betont hatte, sah, dass seine Mannschaft zwar die Kontrolle übernahm, die zündenden Ideen aber fehlten. Nur einmal setzten die Bayern vor dem Wechsel Lewandowski (34.) in Szene.

BVB-Leihspieler Ansgar Knauff spielt stark auf

Nach der Pause erhöhte Bayern zunächst das Tempo. Pavards Kopfball (53.) klärte Evan Ndicka in höchster Not von der Linie, Lewandowski (60.) scheiterte dazu frei vor Trapp. Die defensive Anfälligkeit gegen auf Konter lauernde Frankfurter bekamen die Gäste aber weiter nicht in den Griff.

Kostic, Jesper Lindström und BVB-Leihspieler Ansgar Knauff bei seinem Startelf-Debüt sorgten immer wieder für Nadelstiche. Nagelsmann reagierte und brachte Sane für die Schlussphase - mit Erfolg. Der Nationalspieler schlug vier Minuten nach seiner Einwechslung nach schönem Pass von Kimmich zu.

