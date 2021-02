Sinsheim. Eintracht Frankfurt hat die letzten fünf Bundesliga-Duelle gegen die TSG Hoffenheim gewonnen. Der Live-Ticker.

Mit einem Sieg bei der TSG 1899 Hoffenheim kann Eintracht Frankfurt weiter kräftig im Rennen um den Einzug in Europas Königsklasse mitmischen. Vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) in Sinsheim sind die Hessen seit acht Liga-Spielen ungeschlagen. Auch die Statistik spricht für die Frankfurter: Sie gewannen die letzten fünf Bundesliga-Duelle gegen die Hoffenheimer. (dpa)

